Министър Тахов откри 19-ото издание на Коледния форум „Да! На българската храна“

Министърът на земеделието и храните д-р Георги Тахов откри 19-ото издание на Коледния форум от кампанията „Да! На българската храна“, организирана от вестник „Стандарт“.

Той посочи, че инициативата е утвърдена като една от най-авторитетните платформи за диалог между държавата, бизнеса и земеделските производители и мултиплицира една основна цел, а именно изграждане на устойчиво, конкурентноспособно и модерно българско земеделие. Тази година форумът се провежда под мотото „Бюджет 2026! Нови възможности и предизвикателства пред българския агросектор“. По думите на министър Тахов 2026 г. ще бъде ключова за сектора, тъй като предстои прилагането на първия бюджет в условията на присъединяване на България към еврозоната. Той акцентира върху активната работа на Министерството на земеделието и храните за осигуряване на целенасочено финансиране за модернизация и дигитализация на стопанствата. „Работим за по-справедливи и достъпни директни плащания, по-висока ефективност на публичните инвестиции и за намаляване на административната тежест за всички земеделски производители и преработватели“, посочи д-р Тахов.

Той открои старта на „Магазин за хората“, насочена към осигуряване на достъп до качествена българска храна на справедливи цени, както и по-добри условия за родните производители чрез прозрачни и къси вериги за доставка. „ С „Магазин за хората“ се създаде партньорство с Централния кооперативен съюз и в частност с Кооперативен съюз – Пловдив. Искаме да покажем с това, че когато институциите, бизнесът и кооперативната общност работят за една и съща кауза, нещата се получават“, посочи министър Тахов.

Той обърна внимание и на устойчивото управление на водните ресурси и модернизацията на напоителните системи. „Работим за внедряване на устойчиви практики и научни иновации, както и за по-силна подкрепа за малките и средните производители, които са гръбнакът на българското земеделие“, подчерта министър Тахов. Той изтъкна, че само за 11 месеца на текущата година са отворени приеми по 21 интервенции по Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023-2027 г.

В заключение д-р Георги Тахов акцентира върху значението на активния диалог между държавата, бизнеса и браншовите организации. Той бе категоричен, че с правилни политики, модернизация, финансов ред и активен диалог може да се гарантира развитие, от което печелят производителите, потребителите и държавата.

По време на форума министър Тахов връчи награди на брандове и компании в агросектора, отбелязали значителен ръст през 2025 г. Председателят на Националния браншови съюз на хлебарите и сладкарите Мариана Кукушева получи наградата „Българска пещ“. Със „Захарна корона“ беше удостоен сладкарският цех на ресторант АлекЗандер. „Златна чаша“ получи винарска изба „Братя Минкови“ , призът „Майстор на вкуса“ получи „Орион“, а „Глътка вдъхновение“ бе за „Михалково“.

