Министър Тахов: Над 700 общински проекта на стойност 432 млн. евро са подадени по Стратегическия план
Над 700 проектни предложения на обща стойност 432 млн. евро са подадени от 201 общини по интервенцията „Инвестиции в основни услуги и дребна по мащаби инфраструктура“ от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023–2027 г.
Това съобщи министърът на земеделието и храните д-р Георги Тахов по време на Годишната среща на местните власти в курортния комплекс „Албена“. Той допълни, че от тях вече са одобрени 500 проекта, а останалите са в процес на обработка.
„Големият интерес от страна на общините е резултат от въведената методика с гарантирани бюджети за всяка община, осигуряваща равен и прозрачен достъп до финансиране“, подчерта министър Тахов. По думите му този подход гарантира справедливо разпределяне на средствата между общините в селските райони на база ясни и обективни критерии.
Земеделският министър припомни, че до момента са обявени три приема по интервенцията, като два от тях – през декември 2024 г. и май 2025 г. – приключиха успешно, а приемът, обявен на 1 септември 2025 г., ще продължи до 16 януари 2026 г. Той подчерта ключовата роля, която общините играят за бъдещето на българските села. „Продължаваме да инвестираме значителен публичен ресурс в общинската инфраструктура и финансираме проекти, насочени към подобряване на пътната и водоснабдителната инфраструктура, модернизация на училища и детски градини, енергийна ефективност на обществени сгради, читалища, спортни съоръжения и други местни обекти с обществена значимост“, каза още министър Тахов.
Министърът акцентира и върху участието на България в Социалния фонд за климата на ЕС, който предвижда индикативен ресурс от близо 2,5 млрд. евро за страната. В тази връзка Министерството на земеделието и храните е водеща институция по Компонент 2 – транспортен сектор.
„Разработваме специална мярка, насочена към общините, озаглавена „Подкрепа за устойчиви транспортни решения в селските райони“, уточни министър Тахов. Той отбеляза, че тази интервенция ще позволи закупуването на електрически превозни средства, изграждането на зарядна инфраструктура, организирането на транспортни услуги за хората, които живеят в труднодостъпни или отдалечени места, както и финансиране на транспортни разходи за уязвими групи.
Министър Тахов обърна внимание и на подхода „Водено от общностите местно развитие“, който вече има ясно установена рамка и организационна основа. „Благодарение на активната работа на управляващите органи, днес вече има подадени стратегии от 116 Местни инициативни групи, включващи 218 общини и над 2,7 милиона души население. Съвсем скоро ще приключи процесът по оценка на тези стратегии и заложените дейности в тях ще могат да намерят реално приложение и да допринесат за местното развитие на общностите“, информира той. По думите му подходът ВОМР има потенциал да отключи икономическа активност, социална кохезия и териториално сближаване, когато е правилно приложен и когато е в ръцете на общности, които най-добре познават своите проблеми.
В заключение министър Тахов каза, че новият финансов хоризонт изисква от всички да мислят стратегически и с отговорност да реализират решенията си. „В лицето на Министерството на земеделието и храните ще продължите да имате ангажиран и отворен партньор, който ще защитава интереса на местните общности не само в рамките на Стратегическия план, но и във всяка национална и европейска инициатива, където залогът е бъдещето на селските райони“, обобщи министърът.
В пленарната сесия „Финансов хоризонт 2026+“ участие взеха председателят на Управителния съвет на Националното сдружение на общините в Република България Даниел Панов, вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов, министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов, ръководителят на Представителството на Европейската комисия в България Йорданка Чобанова, както и председателят на Надзорния съвет на Българската банка за развитие Деляна Иванова.