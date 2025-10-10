Министър Тахов: До 2028 г. ще бъдат вложени общо 1,5 милиарда лева в хидромелиоративни съоръжения в страната

Това заяви министърът на земеделието и храните д-р Георги Тахов на официалната церемония по откриването на реконструирания магистрален канал, част от напоителната система „Тракиец“ в област Хасково.

В събитието участие взеха министър-председателят Росен Желязков, комисарят по въпросите на земеделието и храните Кристоф Хансен и изпълнителният директор на „Напоителни системи“ ЕАД Снежина Динева.

Министър Тахов посочи, че проектът е стратегическа инвестиция в бъдещето на българското земеделие и в обезпечаването на най-ценния ни ресурс – водата. Той съобщи, че в рамките на проекта са реконструирани над 5 километра и 530 метра от най-компрометираните участъци на канала.

„Инвестицията възлиза на близо 7 милиона лева, а ползите от нея са свързани с намаляване на загубите на вода, подобрена проводимост и повишена сигурност на съоръжението, както и предотвратяване на наводнения върху земеделски площи. Изградена е и електронна измервателна система, гарантираща прозрачност и точност при управлението на водните ресурси“, допълни земеделският министър. Д-р Тахов подчерта, че сектор „Земеделие“ има нужда от предвидимост, ресурси и дългосрочна грижа, за да бъде устойчив и конкурентоспособен.

„Земеделските производители разчитат на стабилна подкрепа и ясни правила, които им позволяват да планират, инвестират и развиват стопанствата си“, каза още той.

По думите му напояването остава сред водещите приоритети на Министерството на земеделието и храните. В рамките на Стратегическия план са предвидени над 100 милиона евро за инвестиции в напоителна инфраструктура, като целта е до края на програмния период да бъдат напоявани 2,4 милиона декара земеделска земя в България.

Министър Тахов изказа благодарност за последователната подкрепа на министър-председателя и на Европейската комисия, която прави възможно реализирането на такива проекти в полза на българските земеделци и устойчивото управление на водните ресурси.

Премиерът Росен Желязков посочи, че в настоящия програмен период на Общата селскостопанска политика са предвидени около 300 млрд. евро за земеделците в ЕС. Той увери българските фермери, че правителството вече работи и за следващия програмен период на ОСП. За да защити интересите на селскостопанските производители, правителството е предвидило и национални мерки, включително целенасочени инвестиции в инфраструктурата и в нови технологии – такива, които не позволяват водата да бъде разхищавана или да не достига до предназначението си. „Не само водата за напояване, но и питейната вода“, подчерта Желязков. Премиерът благодари на ЕК за доброто планиране на средствата и за вслушването в гласа на българските земеделци и селскостопански производители.

Изпълнителният директор на „Напоителни системи“ ЕАД Снежина Динева съобщи, че с над 39 хил. декара се очаква да се увеличат площите за напояване в Хасковска област след реконструкцията на магистрален канал М-1, част от напоителната система „Тракиец“.

От своя страна комисар Хансен посочи, че изменението на климата поставя огромни изпитания пред селското стопанство, като периоди на засушавания се редуват с интензивни валежи.

„Тези явления зачестяват, и когато има напоителни съоръжения, работата на земеделците се улеснява“, отбеляза Хансен. „Искам да благодаря на българското правителство. С добро взаимодействие между националните власти и ЕК вие можете да се справите с последствията от климатичните изменения“, допълни той.

В церемонията по откриването на реновираното съоръжение участие взеха и кметът на община Хасково Станислав Дечев, областният управител д-р Стефка Здравкова, заместник-министърът на земеделието и храните д-р Лозана Василева, ръководителят на представителството на Европейската комисия в София Йорданка Чобанова, народни представители и земеделски производители.

