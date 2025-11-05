Министър Тахов: Браншът трябва да бъде обединен в добре структурирани организации

За нас е от изключителна важност браншът да е обединен в добре структурирани организации, които да са ключов партньор на държавата при формирането и реализирането на секторните политики. Това заяви министърът на земеделието и храните д-р Георги Тахов по време на работна среща с представители на браншовите организации в сектор „Земеделие“ в МЗХ. На нея бяха обсъдени два проекта на законови актове-Закон за Земеделска камара и представителност на браншовите организации и Закон за представителните браншови организации за производство и преработка на селскостопански продукти.

Министър Тахов подчерта, че до момента подобен закон за браншовите организации не е срещал единодушие в сектора. „Надявам се днес да поставим здрави основи и ясна посока – какво е необходимо на сектора и как тези нужди могат да бъдат отразени в един бъдещ административен акт, който да гарантира представителност, прозрачност и ефективно партньорство между държавата и бранша“, изтъкна министърът. Той каза още, че всички становищата ще бъдат взети под внимание. Министър Тахов бе категоричен, че трябва в диалог всички да наградят единият от двата законопроекта и да се вземе най-доброто решение за бранша.

От своя страна заместник-министър Янислав Янчев посочи, че срещата има за цел да надгради постигнатото до момента и призова всички участници да се включат конструктивно в диалога. „Това е начинът всеки да бъде част от процеса на формиране на политиките. Само и единствено заедно можем да достигнем напредък. Необходими са ни единомислие и организиран процес на работа, за да постигнем баланс по поставените теми”, каза още Янчев.

Главният секретар на МЗХ Даниела Ангелова припомни, че от миналата седмица стартира обществено обсъждане на въпросник по концепцията за изработване на Закон за сдружаване в земеделието. Тя отбеляза, че Законът за сдружаването и Законът за браншовите организации в сектор „Земеделие“ са взаимосвързани. „Днешната среща има за цел да разберем Вашите мнения и коментари по така представените проекти, разработвани през годините. По единия от тях са провеждани обществени консултации, а по втория такива не е имало. Трябва да стартираме с подготовката на нормативна база с ясно регламентирани правила”, категорична бе Ангелова.

Двата законопроекта бяха предварително представени на браншовите организации, с цел запознаване с текстовете преди провеждане на срещата.

По време на дискусията представителите на отделните сектори отбелязаха, че е необходимо първо да се направи обстоен анализ на териториалния обхват на земеделските стопанства по сектори и разпределението им във всички области на страната. Те изразиха мнение, че всяка организация трябва да предложи различни критерии.

Министерството ще започне изготвянето на такъв анализ, който ще съдържа информация за броя на земеделските стопани във всяка от 28-те области на страната. След финализирането му той ще бъде изпратен на браншовите организации, които ще разполагат с две седмици за препоръки и коментари по него“, посочи Ангелова. До края на годината ще бъдат проведени още работни срещи по темата.

Заместник-министър д-р Лозана Василева информира участниците относно интервенциите за инвестиции в земеделските стопанства. Тя съобщи, че на 30 октомври е приключило общественото обсъждане на проекта на Насоки за кандидатстване по двете инвестиционни интервенции, като са постъпили 56 становища, които в момента са в процес на разглеждане. „Продължаваме работата по анализ на получените становища, част от които съдържат предложения за промени в критериите за подбор. Както знаете, те бяха приети единодушно по време на заседанието на Комитета по наблюдение“, посочи заместник-министър Василева.

Тя допълни, че са постъпили и предложения за промени във финансовия критерий с искане да се разшири обхвата на обследване на финансовата стабилност на кандидата, когато той е група или организация на производители, при което да бъдат ползвани данни за печалбата на техните членове. Същевременно има и редица становища, които категорично се противопоставят на подобна промяна, тъй като тя би противоречала на принципа на правна сигурност, променя философията на гласуваните критерии и се нарушава постигнатия баланс.

„Отчитайки значимостта на темата, проведохме комуникация и с колегите от Европейската комисия, които също така са и част от Комитета по наблюдение. Изразиха мнение, което ние също споделяме, че преразглеждане на одобрени с официално взето решение на Комитета по наблюдение критерии за подбор към настоящия момент не е удачно. Това би довело до забавяне във времевия график за стартиране на приемите, забавяне на плащанията, но също така би създало един опасен прецедент за преразглеждане и прегласуване на легитимно взети решения.“, заяви д-р Василева.

Тя подчерта, че Управляващият орган на Стратегическия план е взел решение да запази критериите във вида, в който са били одобрени по време на заседанието на Комитета по наблюдение, и че ще се пристъпи към отваряне на приемите съгласно утвърдения график.

