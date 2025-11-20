Министър Тахов: Българските винени региони заслужено стават част от културния маршрут на Съвета на Европа „Iter Vitis“

„Българските винени региони заслужено стават част от престижната европейска мрежа ‘Iter Vitis’, която признава богатото ни винено наследство и открива път към споделено културно пространство в сърцето на Европа.“ Това заяви министърът на земеделието и храните д-р Георги Тахов на пресконференция по повод официалното присъединяване на България към културния маршрут на Съвета на Европа.

Министър Тахов подчерта, че по българските земи винопроизводството има хилядолетни традиции, а природните дадености – климат, тероар и почви – са силна основа за развитие на модерен винен туризъм. „През последните години множество винарни у нас успешно съчетават производство, дегустации и туристически услуги. Днес 88 български изби развиват професионално винен туризъм“, допълни той.

Министерството на земеделието и храните последователно насърчава регистрирането на продукти със защитени географски означения. „България разполага с 54 вина със защитени наименования, регистрирани на европейско ниво. Това съхранява традициите, доказва произхода и повишава разпознаваемостта на нашите вина“, посочи д-р Тахов. Той уточни, че годишният бюджет за подпомагане на винения сектор възлиза на малко над 50 млн. лв., като за 2025 г. вече са усвоени близо 80% от средствата.

По време на събитието Министерството на туризма получи официалния сертификат за членство в културния маршрут „Iter Vitis“, връчен на министър Мирослав Боршош. Той подчерта, че секторът има нужда от международна видимост и позициониране. „Важно е българските винени региони да бъдат част от този европейски формат. Браншът, държавата, местната власт и европейските институции трябва да работим заедно за утвърждаването на България като привлекателна дестинация за винен туризъм“, заяви министър Боршош.

Председателят на федерация „Iter Vitis“ Емануела Панке посочи, че България е ключова част от европейската „винена мозайка“. Страната се присъединява като 25-и член на културния маршрут, който има над 40-годишна история. „С местни сортове като „Мавруд“ и „Димят“ България демонстрира огромно биологично, историческо и културно богатство“, каза Панке.

Петя Минкова, председател на Българската организация за винен туризъм, определи присъединяването към „Iter Vitis“ като голямо признание за бранша и подчерта необходимостта от активна работа с европейската мрежа.

Емил Коралов от Асоциацията на винените професионалисти благодари на двете министерства за подкрепата към сектора, подчертавайки, че „Iter Vitis“ е европейски печат за качество за регионите и винените маршрути.

