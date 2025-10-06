Министър Тахов: България изнася вино в над 50 държави и стъпва уверено на световната винена сцена

Това заяви министърът на земеделието и храните д-р Георги Тахов при откриването на 9-ата Глобална конференция на Световната организация по туризъм към ООН (UN Tourism), която се провежда в Пловдив.

Той подчерта, че качеството и характерът на българските вина са истинска визитна картичка на страната. „Те вече се разпознават и търсят на международните пазари. Изнасяме основно в Западна и Централна Европа – Полша, Чехия, Швеция, Англия, Белгия, Италия, както и на източните пазари – Китай, Япония, Виетнам, Южна Корея, САЩ“, посочи министър Тахов и изтъкна, че темата на тазгодишния форум „Изкуството на винения туризъм” подчертава значението на виното като част от националната ни културна идентичност и икономическо развитие.

Министър Тахов допълни, че от времето на траките до днес виното е неразделна част от историята и духа на българите — символ на гостоприемство, традиция и празник. България разполага с благоприятен климат, разнообразен релеф и почви, които създават отлични условия за развитие на лозарството и винарството. „Площите с лозови насаждения у нас надхвърлят 55 хил. хектара, като 61% от тях са предназначени за вина със Защитено наименование за произход (ЗНП) и Защитено географско указание (ЗГУ). През 2024 г. в страната са произведени над 67,2 млн. литра вино. В страната функционират 363 винопроизводствени обекта, като всяка година отварят врати нови изби, привличащи интереса на потребители и туристи. От тях 80 изби развиват и винен туризъм.“, каза още д-р Тахов.

Той отбеляза, че Министерството на земеделието и храните подкрепя сектора чрез Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023–2027 г., в рамките на който са предвидени близо 162,5 млн. лв. за инвестиции, модернизация и устойчивост на лозаро-винарския сектор.

„България предлага богато винено разнообразие – от международни сортове до уникални местни като Мавруд, Широка мелнишка лоза, Рубин, Памид, Сандански и Варненски мискет. Възраждането им създава нов облик на винарската индустрия и разширява хоризонтите пред винения туризъм“, допълни още министърът. „Министерството активно насърчава развитието на винен туризъм чрез подкрепа за фестивали, участия в международни форуми, изграждане на винени маршрути и маркетингови инициативи”, каза още земеделският министър.

Д-р Георги Тахов бе категоричен, че виненият туризъм не е просто пътуване, а преживяване и среща с природата, културата и хората, които създават тази магия. „Амбицията ни е България да се утвърди като дестинация, където туристите не само дегустират вина, но и откриват духа на една древна земя с модерно лице“, каза в заключение той.

В конференцията, организирана от Световната организация по туризъм към ООН (UN Tourism) и Министерството на туризма на Република България, с подкрепата на Министерството на земеделието и храните, участие взеха министърът на туризма Мирослав Боршош, генералният секретар на UN Tourism Зураб Пололикашвили, кметът на Пловдив Костадин Димитров, областният управител на област Пловдив проф. д-р Христина Янчева и председателят на Комисията по външна политика Йорданка Фандъкова, както и други официални гости.

Форумът събра експерти, представители на държави, туристически организации и винарни от цял свят, за да обсъдят бъдещето на винения туризъм като мост между култури, традиции и икономики.

