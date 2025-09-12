Министър Станков: Подходът на България за енергийната независимост може да бъде модел в ЕС за изграждане на капацитет

България показа, че енергийната независимост е възможна – с решителност, партньорства и технологични решения“.

Това заяви министърът на енергетиката Жечо Станков в рамките на дискусия, посветена на енергийната сигурност в Европа. Той подчерта предприетия от страната ни подход, който може да послужи като модел за изграждане на капацитет в целия Европейски съюз.

През призмата на геополитика, достъпност, надеждност и устойчивост българският енергиен министър, президентът на Фондацията за информационни технологии и иновации д-р Робърт Д. Аткинсън, анализаторите от ЦИД Руслан Стефанов и Мариус Коепен разгледаха динамиката в Югоизточна Европа. Регионът се утвърждава като стратегически портал за внос на втечнен природен газ от Съединените щати и важен център за инвестиции в технологии за чиста енергия от ново поколение. С разширяването на центровете за данни, базирани на изкуствен интелект, и задълбочаването на партньорствата за иновации, регионът допринася значително за устойчивостта на Европа и укрепването на трансатлантическите връзки.

Участниците в дискусията се обединиха около виждането, че ЕС и САЩ трябва да действат заедно за увеличаване на взаимосвързаността и гъвкавостта на електроенергийните мрежи. В този смисъл министър Станков открои сътрудничеството между България и САЩ за увеличаване на ядрената енергия и за споделяне на технологии като малки модулни реактори.

В американската столица българският енергиен министър проведе поредица от ползотворни срещи с правителствени представители. Разговорите с Брент Кристенсен – и.д. подсекретар за контрол на въоръженията и международната сигурност в Държавния департамент, конгресмен Джо Уилсън – съпредседател на Групата за приятелство с България в Конгреса, и с Уилям Кънингам – директор на Офиса за международни програми към Геоложката служба на САЩ, преминаха в конструктивен дух и засегнаха ключови области от общ интерес. Сред акцентите бе насърчаването на трансатлантическата енергийна сигурност. Обсъдени бяха и възможности за инвестиции в контекста на стратегическите проекти, по които страната ни активно работи, включително изграждането на нови ПАВЕЦ, възможностите за развитие на дейта центрове у нас и други инициативи с висока добавена стойност.

