Министър Станков: Изпълнението на енергийните ни приоритети дава отлични перспективи за кариерно развитие на младите хора в България

АЕЦ „Козлодуй – Нови мощности“ ЕАД подписа споразумения за сътрудничество с четири университета в страната за кадрово осигуряване на новите проекти в отрасъла

Изграждането на новите блокове в АЕЦ „Козлодуй“, малките модулни реактори, гигафабриките за изкуствен интелект са сред ключовите проекти за развитие на енергийния отрасъл, които изискват отлично подготвени и мотивирани млади хора. Това каза министърът на енергетиката Жечо Станков, който присъства на подписване на рамкови споразумения между АЕЦ „Козлодуй – Нови Мощности“ и четири университета за сътрудничество при кадровото осигуряване на бъдещите проекти. Церемонията се състоя в присъствието на министъра на образованието и науката Красимир Вълчев, изпълнителни директори на енергийни дружества и други официални лица. Рамковите споразумения с Техническия университет София, Техническия университет Варна, Русенския университет „Ангел Кънчев“ и Техническия университет Габрово ще създадат възможности за обучение на студенти по бакалавърски и магистърски програми по приоритетни за АЕЦ „Козлодуй – Нови мощности“ ЕАД програми, сред които „Електроенергетика и електрообзавеждане“, „Автоматика, роботика и компютърни управляващи системи“, „Автоматика, информационна и управляваща техника“ и други.

Министърът на образованието Красимир Вълчев акцентира върху активната политика на правителството за обвързване на потребностите на пазара на труда с тези на фирмите, като илюстрира това с увеличения прием на студенти в техническите университети. С допълнителен прием, стипендии и други възможности насърчаваме максимално студентите да избират технически специалности за своето кариерно развитие, отговаряйки по този начин на нарастващите потребности на икономиката, изтъкна той.

По думите на министър Станков, за първи път АЕЦ „Козлодуй – Нови мощности“ ЕАД сключва споразумения за партньорство едновременно с четири водещи учебни заведения, с които ще си партнира при осигуряване на кадри за развитие на ядрената енергетика в страната. Изграждането на двата нови блока на площадката на АЕЦ „Козлодуй“ е най-мащабният проект в българската икономика за десетилетия напред. Това дава отлични шансове за участие на стотици български фирми, а и на много квалифицирани млади хора да допринесат за икономическия растеж, но и да работят в модерна, перспективна, интересна, изпълнена с предизвикателства среда. В тясно сътрудничество с университетите имаме всички шансове да открием най-добрите сред тях и да ги мотивираме да работят в България и за България, заключи министър Станков.

Facebook

Twitter



Shares