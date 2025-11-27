Министър Станков: България заема водеща позиция в Европа с изграждането на съоръжения за съхранение на енергия

България бързо се превръща в държава със стабилна мрежа, модерни технологии и съоръжения за съхранение на енергия, които позиционират страната ни като най-голямата батерия“.

Това отбеляза министърът на енергетиката Жечо Станков по време на участието си в кръгла маса на тема „Енергийната трансформация на България – ускоряване към 2030“. Форумът, организиран от Асоциацията за производство, съхранение и търговия на електроенергия (АПСТЕ) и Центъра за изследване на демокрацията (ЦИД), събра представители на институции, бизнес и неправителствен сектор, за да обсъдят предизвикателствата и възможностите пред държавата, свързани с новите енергийни и икономически реалности.

Енергийният министър постави силен акцент върху значението на батериите, определяйки ги като ключов елемент от новата архитектура на енергетиката. С финансиране по Плана за възстановяване и устойчивост в размер на 1,2 млрд. евро България изгради приблизително 10 000 мегаватчаса капацитет. Очакванията са с 10% допълнителен ресурс или 120 млн. евро по втората процедура на RESTORE да бъдат развити още 5000 мегаватчаса. „Това ще докаже, че страната ни е постигнала най-добрите финансови условия за гарантиране на сигурността на доставките и на мрежите в региона“, подчерта той.

В този смисъл министър Станков открои и целенасочените усилия на Електроенергийния системен оператор за увеличаване на капацитетите на съществуващите интерконектори и за изграждане на нови по стратегическите коридори „Изток-Запад“ и „Север-Юг“, като изтъкна ангажимента на ЕК за осигуряване на европейски средства за повишаване на свързаността чрез изграждане на нови връзки от България чак до Германия.

Действията за укрепване на регионалната енергийна свързаност вървят ръка за ръка с мерките за енергийна ефективност на национално ниво, насочени към домакинствата. „Министерството на енергетиката разработи Национален фонд за декарбонизация в подкрепа на еднофамилните жилища – част от усилията за микроенергийна трансформация. Новите правила за саниране ще бъдат опростени, а общините ще подпомагат процеса, за да могат хиляди семейства да живеят в по-уютни и енергийно ефективни домове“, отбеляза още министър Станков. Той припомни, че към момента по Плана за възстановяване и устойчивост се изпълняват 1500 проекта за домакинства, свързани с изграждане на фотоволтаици и системи за битова гореща вода.

Наред с това ключов приоритет остава и запазването на работните места в енергийния сектор. Декарбонизацията пряко засяга Маришкия басейн – едно от сърцата на българската енергетика. В региона се реализират проекти за извличане на редкоземни елементи от лигнитните въглища и за добавяне на биомаса към съществуващото изгаряне, което ще допринесе за намаляване на емисиите и за нови възможности за развитие. Основната задача е обезпечаване на устойчивото функциониране на централите, създаване на индустриални зони и гарантиране на енергийната и националната сигурност.

За да подчертае постиженията в сферата на възобновяемата енергия, АПСТЕ връчи награди за принос към сектора. Министърът на енергетиката Жечо Станков и екипът му бяха отличени в категория „Политики за декарбонизация“ – признание, което отразява доверието и високата оценка за ангажираността и последователната работа в подкрепа на енергийния преход.

