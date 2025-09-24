Министър Станков: България прави поредна решителна стъпка за позиционирането си като двигател на иновации и устойчив добив в Европа

Меморандум за разбирателство между БЕХ и UND отваря път за съвместна работа по оценка на възможностите за преработка на лигнитни въглища от Маришкия басейн и извличане от тях на редкоземни елементи с висока добавена стойност

„С подписването на Меморандума България прави решителна стъпка за включване в глобалната верига за доставки и за позиционирането си като европейски хъб за съвременни въглеродни продукти. Това е инвестиция, която преплита три ключови елемента – ресурси, наука и технологии. Чрез нея даваме перспектива и нови икономически възможности на едно от сърцата на българската енергетика – Маришкия басейн, и запазваме хилядите заети в минния сектор, както е разписано в управленската програма и какъвто ангажимент поех пред миньорите”, заяви министърът на енергетиката Жечо Станков. Заедно с министър-председателя Росен Желязков той присъства на официалната церемония, на която бяха положени подписи под Меморандум за разбирателство между Българския енергиен холдинг (БЕХ) и Университета в Северна Дакота (UND).

Документът предвижда разработването на целеви научноизследователски програми с оглед внедряване на съвременни технологии за преработка на редкоземни елементи. В сътрудничеството е заложено и създаването на център за научни изследвания и знания за критичните суровини у нас, който да подпомогне изграждането на устойчива европейска верига за доставки.

Партньорството ще позволи страната ни да се възползва от експертния опит на една от водещите научни институции в САЩ в области като минералогична характеристика, лабораторни тестове, технологична валидация и технико-икономически проучвания – посочи българският енергиен министър. Той обърна внимание, че споразумението обхваща също анализ на екологичното въздействие и внедряване на устойчиви решения за управление на ресурсите.

„Днес даваме ясен знак, че България гледа напред към иновации и устойчиво развитие. Уверен съм, че това ново партньорство ще открие възможности за модернизация на индустрията и ще донесе конкретни ползи за хората и за икономиката“, бе категоричен изпълнителният директор на БЕХ Валентин Николов.

Вицепрезидентът по научни изследвания и икономическо развитие на UND Скот Снайдър подчерта, че сътрудничеството с БЕХ цели да предложи реални решения и да подкрепи хората, заети в сектора: „Горди сме с технологиите, които разработваме и вярвам, те ще дадат съществен икономически тласък на региона“.

След официалното подписване на Меморандума екипите на БЕХ и UND проведоха експертна среща, в рамките на която бе набелязан план за старта на действията по споразумението.

По силата на Меморандума БЕХ и UND ще работят за оценка на възможностите за преработка на лигнитните въглища от мини „Марица Изток“ и извличане от тях на редкоземни елементи с висока добавена стойност за икономиката и индустрията. Основаният през 1883 г. изследователски университет е пионер в областта на критичните суровини и вече е изградил пилотна инсталация за извличане на ценни елементи като синтетичен графит и германий от лигнитни въглища. Първоначални анализи показват, че съставът на българските въглища е много близък до този на добиваните в Северна Дакота, което отваря реални възможности за пренасяне и надграждане на техния опит у нас.

Следващите стъпки включват разширен геоложки анализ и ново вземане на въглищни проби от Маришкия басейн, както и подготовка на предпроектно проучване за доказване на технологичната приложимост и икономическата ефективност на подобен проект в България. В процеса ще бъдат включени и национални научни институции, университети и експерти, в синергия с Националната научна програма „Критични и стратегически суровини за зелен преход и устойчиво развитие“.

Министър Станков е в състава на ръководената от премиера Желязков българска делегация за 80-ата редовна сесия на Общото събрание на Организацията на обединените нации, която се провежда в Ню Йорк. В рамките на визитата министърът на енергетиката ще участва в Срещата на върха по енергийна сигурност на лидерите от Централна и Източна Европа. Предвидени са и разговори с представители на бизнеса в контекста на мащабните енергийни проекти на държавата.

