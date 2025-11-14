Министър-председателят Желязков ще бъде на работно посещение в Разград

Утре, 15 ноември, министър-председателят Росен Желязков ще бъде на работно посещение в Разград.

В рамките на визитата са планирани срещи и инспекции, свързани с важни обекти и дейности на територията на общината.

15:00 ч. – Работна среща с кметовете на общините от област Разград

15:30 ч. – Инспекция на джамията „Ибрахим Паша“

16:00 ч. – Инспекция на църквата „Св. Борис Покръстител“

Представителите на медиите са канени пред джамията „Ибрахим Паша“ в 15.30 ч.

