Министър-председателят Желязков ще бъде на работно посещение в Разград
Утре, 15 ноември, министър-председателят Росен Желязков ще бъде на работно посещение в Разград.
В рамките на визитата са планирани срещи и инспекции, свързани с важни обекти и дейности на територията на общината.
15:00 ч. – Работна среща с кметовете на общините от област Разград
15:30 ч. – Инспекция на джамията „Ибрахим Паша“
16:00 ч. – Инспекция на църквата „Св. Борис Покръстител“
Представителите на медиите са канени пред джамията „Ибрахим Паша“ в 15.30 ч.