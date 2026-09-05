Министър Петрова в Солун: Свързаността е стратегическият капитал на Югоизточна Европа

Свързаността е стратегическият капитал на Югоизточна Европа. Нашата задача е да превърнем изградената инфраструктура в реален регионален капацитет за сигурност, търговия, инвестиции и растеж“. С това послание министърът на енергетиката Ива Петрова представи българската визия за енергийното развитие на региона по време на три международни форума в Солун – Thessaloniki Metropolitan Summit, 3rd IMERISIA Economic Summit и 10-ия Югоизточноевропейски енергиен форум (SEEF2026).

В центъра на разговорите бе развитието на Вертикалния газов коридор и превръщането на свързаността в реален регионален капацитет. „Истинската стойност се проявява тогава, когато тази възможност се превърне в ликвидност, търговия, диверсифицирани доставки и способност за бърза реакция при промяна на обстоятелствата“, подчерта министър Петрова. Тя постави акцент и върху конкурентоспособността на региона: „Способността държавите да работят заедно е най-силното конкурентно предимство на региона в условията на динамична геополитическа среда“, заяви Петрова. В този смисъл открои бързото развитие на соларни мощности и системите за съхранение у нас като възможност страната ни да има важен принос за регионалната енергийна система.

Българският енергиен министър отбеляза активната роля на България за развитието на електроенергийните коридори Север-Юг и Изток-Запад, увеличаването на трансграничния капацитет и по-ефективното използване на съществуващата инфраструктура, която е гръбнакът на регионалната сигурност. „За да може тя да работи по най-добрия начин за нашите икономики, за нашите граждани и за целия регион, трябва да продължим да надграждаме регионалното сътрудничество и солидарността“, категорична бе министър Петрова.

Конкретна стъпка към разширяване на регионалната свързаност бе направена в рамките на SEEF2026 с подписването на Меморандум за разширяване на Вертикалния газов коридор към Сърбия и Северна Македония. На форума Министър Петрова участва в дискусията за енергийната сигурност и конкурентоспособността на Югоизточна Европа. В рамките му проведе и двустранна среща с посланика на САЩ в Гърция Кимбърли Гилфойл, на която бе обсъдена активната работа на България по Вертикалния газов коридор и възможностите за задълбочаване на енергийното сътрудничество.