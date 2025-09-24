сряда, септември 24, 2025
България

Министър Пешев отличи с плакет Мартин Чой

Редактор

Министърът на младежта и спорта Иван Пешев отличи с плакет мотоциклетния пилот Мартин Чой за постиженията му.

🙏 Чой благодари на министър Иван Пешев за подкрепата, която му е осигурена от Министерството на младежта и спорта.

🔝 Най-добрият български мотоциклетен състезател завърши на 7-о място в крайното класиране на 24-часовото състезание от Световния ендуранс шампионат на пистата „Пол Рикар“.

✔️ За 10-та поредна година Мартин Чой участва в Световния шампионат, като отново беше единственият българин там.

🙌 През 2026 г. Чой ще вземе участие не само в Световния шампионат, но и в легендарното състезание „24 часа на Льо Ман“.

Близо 2 млн. лева отпусна правителството по национални програми за образование

Редактор

Решение на Светия Синод за участие на Българския патриарх и представители на БПЦ-БП във Втората международна конференция по повод 100-годишнината от основаването на списание „Теология“, Солун

Редактор

МИР ще проведе онлайн инфо дни за две мерки в подкрепа на бизнеса

Редактор

