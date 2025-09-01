Министър Пешев откри учебната година в Спортно училище „Ген. Владимир Стойчев“

Министърът на младежта и спорта Иван Пешев откри учебната година 2025/2026 в първото спортно училище в София „Ген. Владимир Стойчев“.

„Убеден съм, че прекрачвайки прага на училището, вие ще откриете нови възможности за развитие и усъвършенстване и ще надградите своя талант. Бъдете упорити, следвайте мечтите си и постигайте целите си”, обърна се Иван Пешев към учениците.

Министърът подчерта, че съхраняването на традициите на спортните училища – да изграждат конкурентна среда за развитие на младите таланти и да подкрепят своите възпитаници по пътя към върхови спортни постижения, е от ключово значение, за да могат нашите млади спортисти да достигнат и дори да надминат успехите на големите български шампиони.

Днес бе открита учебната година във всички спортни училища в България. На територията на страната функционират 24 спортни учебни заведения – 6 държавни и 18 общински. Зам.-министър Петър Младенов бе гост на церемонията в 166 СУ „Васил Левски“ в столицата, а зам.-министър Димитър Георгиев бе част от празника в СУ „Васил Левски“ в Пловдив, където бе направена първа копка на изграждането на новия корпус на училището.

