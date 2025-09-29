понеделник, септември 29, 2025
Последни:
България

Министър Пешев награди Юлияна Янева за спечеления сребърен медал

Редактор

Министърът на младежта и спорта Иван Пешев връчи почетен плакет на Юлияна Янева за сребърния медал на Световното първенство по борба в Хърватия.

 „Поздравявам Ви за достойното представяне и постигнатия успех. Сребърният медал е резултат от сериозна подготовка, постоянство и усилия“, каза министър Пешев. Той пожела на сребърната медалистка здраве, успехи и увереност по пътя към още по-високи върхове.

Министърът връчи почетни плакети и на треньорите Симеон Щерев и Серафим Бързаков.

Интересно от мрежата

Вижте още

Зам.-министър Бурджев се срещна с представители на дипломатически мисии в България във връзка с епизоотичната обстановка в страната

Редактор

Изложбата „Ахой, познавате ли Вешин?“ беше открита в НС

Редактор

Одобрен е План за 2025 г. за изпълнение на Актуализираната национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България

Редактор

Pin It on Pinterest