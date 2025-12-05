Министър Пешев награди медалистите от Световното първенство по спортни танци за юноши

Министър Пешев награди младите ни състезатели Кристиян Дончев и Мартина Кондаклиева, които спечелиха бронзов медал на Световното първенство по спортни танци за юноши в Бургас.

„Продължавайте да градите бъдещето си със същата страст и отдаденост“, каза министър Пешев.

Треньорът Христо Христов определи представянето на своите възпитаници като впечатляващо, заявявайки, че Кристиян и Мартина показват абсолютна концентрация, техническа зрялост и сърце на шампиони. Той изрази увереност, че на талантливата двойка предстоят още по-големи върхове. Христов благодари на министър Пешев за оказаното внимание и за подкрепата към българските състезатели.

Световното първенство в Бургас събра представители на 28 държави, сред които Германия, Италия, Португалия, Финландия, Япония, Испания, Израел и Казахстан, както и още десетки силни школи от цял свят.

