събота, септември 13, 2025
Последни:
България

Министър Пешев награди Иван Иванов и Александър Василев

Редактор

Министърът на младежта и спорта Иван Пешев премира по Наредба №5 поставените под №1 и №2 в юношеския тенис Иван Иванов и Александър Василев, както и техните треньори Кристин Грозданов и Михаил Петров.

Това се случи преди началото на срещата на националния отбор по тенис срещу тима на Финландия от Световна група I за Купа „Дейвис“ в Пловдив.

🇧🇬 В края на миналата седмица двамата играха изцяло български финал на US Open в турнира при 18-годишните. В двубоя помежду им Иванов спечели втората си титла от Големия шлем при юношите след тази от „Уимбълдън“ през юли.

▶️ За двете титли Иван Иванов получи премия от 30 000 лева. Александър Василев бе премиран с 10 000 лева за достигането до финала в САЩ. Треньорите Кристин Грозданов и Михаил Петров получиха съответно 15 000 лева и 7 000 лева.

▶️ Министър Иван Пешев връчи чековете на двамата ни таланти преди техните срещи срещу финландските си съперници, а на треньорите наградите връчи зам.-министърът на младежта и спорта Димитър Георгиев.

✅️ При победа над Финландия тимът ни ще играе квалификация за участие във финалите за Купа „Дейвис“ през 2026 г., а при загуба ще трябва да се изправи в бараж за оставане в Световна група I.

▶️ В състава, обявен от капитана на България Валентин Димов, попадат още Александър Донски, Пьотр Нестеров и Янаки Милев.

▶️ Министър Пешев пожела успех на българските тенисисти в двубоите и изрази надежда за добро представяне на корта Пловдив.

Интересно от мрежата

Вижте още

За първи път България е домакин на европейски форум за класическите езици

Редактор

Главният секретар на МВР главен комисар Мирослав Рашков: Подпалвачите ще бъдат съдени за тероризъм ​

Редактор

Приета е промяна в състава на Комисията по прозрачност по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина

Редактор

Pin It on Pinterest