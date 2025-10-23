Министър Пешев: Инвестицията в бъдещето на младите хора поставя основата за по-устойчиво и ангажирано общество

Държавите, които инвестират в бъдещето на младите хора, не само поставят основата за по-устойчиво и ангажирано общество, но и са гарант за по-добро бъдеще, защото младите хора са носителите на новите идеи, иновациите и са отговорни за важните решения за бъдещето.

Това заяви министърът на младежта и спорта Иван Пешев по време на откриването на Българо-китайския младежки форум в София.

На събитието присъстваха и вицепремиерът на Република България Атанас Зафиров, председателят на Комисията по въпросите на младежта и спорта към 51-то Народно събрание Габриел Вълков, заместник-министърът на младежта и спорта Петър Младенов и посланикът на Китайската народна република в България Н.Пр. Дай Цинли.

Министър Пешев подчерта, че тази дискусия ще създаде нови възможности за сътрудничество и партньорство между България и Китай в областта на младежките политики, науката и предприемачеството, както и ще допринесат за укрепване на двустранните отношения и между двете държави.

„Министерството на младежта и спорта организира и реализира инициативи като днешната, които показват, че съвместната работа на академичната общност, бизнеса и институциите може да вдъхнови младите хора по пътя им към нови знания, идеи и постижения“, подчерта министър Иван Пешев.

Форумът, който се организира от Министерството на младежта и спорта съвместно с Посолството на Китайската Народна Република в България, събра представители от Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Института INSAIT, Китайския културен център, Фондация „Витоша венчърс“, Уханския университет и други организации. Дискусията протече в три панела, посветени на научните изследвания и предприемачеството, хуманитарните науки и образованието и обмена на добри практики между младежки организации от България и Китай.

