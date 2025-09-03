Министър Пешев инспектира „Арена 8888 София“

Министърът на младежта и спорта инспектира „Арена 8888 София“ за готовността й да приеме домакинските мачове на баскетболния „Апоел Тел Авив“ в Евролигата.

Както е известно, израелският тим изрази желание да играе своите мачове от надпреварата в София заради отличните условия и гостоприемството. След проведени разговори между ръководството на клуба и министър Пешев бяха предприети необходимите стъпки за осъществяване на домакинството.

За да отговори на изискванията на Евролигата, „Арена 8888 София“ премина през серия подобрения в условията за отборите, съдиите, медиите и публиката, както и в мерките за сигурност и достъпност. По време на инспекцията министър Пешев, зам.-министър Димитър Георгиев, изпълнителният директор на Национална спортна база Пламен Манолов, изпълнителният директор на Българската федерация по баскетбол Филип Виденов, старши треньорът на „Апоел Тел Авив“ Димитрис Итудис и генералният мениджър на клуба Георгиос Хинас се запознаха с извършените дейности. Очаква се официалната сертификация да бъде издадена на 4 септември.

Представителите на „Апоел Тел Авив“ изразиха удовлетворение от условията и сътрудничеството с българските институции и изказаха благодарност към министър Пешев за оказаното съдействие. От своя страна министърът пожела успех на отбора в надпреварата и изрази надежда, че новото попълнение в клуба – българският национал Борислав Младенов, ще подпомогне отбора със своята енергия и амбиция и ще зарадва българската публика с изявите си.

