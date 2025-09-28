неделя, септември 28, 2025
Министър Пешев: Голямо браво и благодаря на отбора

Министърът на младежта и спорта поздрави селекцията на Джанлоренцо Бленджини.

Министърът на младежта и спорта Иван Пешев отличи представянето на българския национален отбор по волейбол за мъже на световното първенство във Филипините.

Възпитаниците на Джанлоренцо Бленджини спечелиха сребърните медали, след като отстъпиха на Италия във финала с 1:3 гейма.

„Искам да благодаря на момчетата, треньорският щаб и федерацията за емоциите, които донесоха. Виждате в каква атмосфера изгледахме мача. Това е поредното доказателство, че когато имаме успехи в спорта сме сплотени и обединени. Голямо браво и благодаря на отбора“, сподели той в интервю за БНТ.

