Министър Николов въведе ограничителен режим за електроснабдяването в части от Южна и Западна България
Заради усложнената зимна обстановка и настъпилите аварии в електроразпределителната мрежа и след получени мотивирани предложения от „Електроразпределение Юг“ ЕАД, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД и „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД, министърът на енергетиката Александър Николов въведе ограничителен режим за електроснабдяването на някои населени места в областите Софийска, Кюстендил, Благоевград, Смолян, Пловдив и Кърджали.
Вследствие на продължителните валежи и снегонавявания, паднали дървета и трудна проходимост на пътната мрежа, потребителите на електроенергия в съответните области са без снабдяване. Ограниченията се въвеждат на основание чл. 72, ал. 1, т.1 и 2, ал. 2 и ал. 4 от Закона за енергетиката и изискванията на Наредба № 10 от 2004 г. за реда за въвеждане на ограничителен режим.
Списък на населените места с въведен ограничителен режим:
1. Софийска област
Община Самоков – с. Бели Искър
2. Област Кюстендил
Община Кочериново – селата Фролош и Цървище
3. Област Благоевград
Община Сандански – селата Голешово, Долене, Кашина, Кърланово, Лехово, Любовище, Ново Ходжово, Пиперица, Рожен, Сугарево, Яново
4. Област Смолян
Села в община Смолян –Букаците, Гудевица, Люлка, Сивино, Черешово, Чокманово, Виево, Кутела, Киселичево, Габрица, Полковник Серафимово, Фатово, Мугла, Гела, Стикъл, Стойките
Село в община Девин – Гьоврен
Села в община Чепеларе – Богутево, Дряновец, Зорница, Лилеково, Острица, Хвойна
Села в община Златоград – Ерма река, Цацаровци
Села в община Баните – Гълъбово, Баните, Дрянка, Две тополи, Загражден, Планинско, Рибен дол
5. Област Пловдив
селата Белица, Борово, Нареченски бани, Югово.
6. Област Кърджали
Села в община Ардино – Башево, Горно Прахово, Долно Прахово, Млечино, Чернигово, Букова поляна, Буково, Върли дол, Галище, Еньовче, Оградна, Уручевци
Села в община Черноочене – Свободиново, Стражница