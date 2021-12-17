Министър Николов въведе ограничителен режим за електроснабдяването в части от Южна и Западна България

Заради усложнената зимна обстановка и настъпилите аварии в електроразпределителната мрежа и след получени мотивирани предложения от „Електроразпределение Юг“ ЕАД, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД и „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД, министърът на енергетиката Александър Николов въведе ограничителен режим за електроснабдяването на някои населени места в областите Софийска, Кюстендил, Благоевград, Смолян, Пловдив и Кърджали.

Вследствие на продължителните валежи и снегонавявания, паднали дървета и трудна проходимост на пътната мрежа, потребителите на електроенергия в съответните области са без снабдяване. Ограниченията се въвеждат на основание чл. 72, ал. 1, т.1 и 2, ал. 2 и ал. 4 от Закона за енергетиката и изискванията на Наредба № 10 от 2004 г. за реда за въвеждане на ограничителен режим.

Списък на населените места с въведен ограничителен режим:

1. Софийска област

Община Самоков – с. Бели Искър

2. Област Кюстендил

Община Кочериново – селата Фролош и Цървище

3. Област Благоевград

Община Сандански – селата Голешово, Долене, Кашина, Кърланово, Лехово, Любовище, Ново Ходжово, Пиперица, Рожен, Сугарево, Яново

4. Област Смолян

Села в община Смолян –Букаците, Гудевица, Люлка, Сивино, Черешово, Чокманово, Виево, Кутела, Киселичево, Габрица, Полковник Серафимово, Фатово, Мугла, Гела, Стикъл, Стойките

Село в община Девин – Гьоврен

Села в община Чепеларе – Богутево, Дряновец, Зорница, Лилеково, Острица, Хвойна

Села в община Златоград – Ерма река, Цацаровци

Села в община Баните – Гълъбово, Баните, Дрянка, Две тополи, Загражден, Планинско, Рибен дол

5. Област Пловдив

селата Белица, Борово, Нареченски бани, Югово.

6. Област Кърджали

Села в община Ардино – Башево, Горно Прахово, Долно Прахово, Млечино, Чернигово, Букова поляна, Буково, Върли дол, Галище, Еньовче, Оградна, Уручевци

Села в община Черноочене – Свободиново, Стражница