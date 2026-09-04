Министър Наталия Ефремова открива нови социални услуги в Чирпан

На 5 септември 2026 г. (събота) кметът на община Чирпан Ивайло Крачолов ще посрещне министъра на труда и социалната политика Наталия Ефремова в Чирпан. Двамата ще открият новоизградените социални услуги в двора на МБАЛ в 17 часа.

Поводът за посещение на министъра е финализиран проект „Изграждане и оборудване на нови социални и интегрирани здравно-социални услуги за резидентна грижа и специализирани социални услуги за лица с увреждания“, изпълнен по Договор № BG-RRP-11.018-0026-C01, по процедура BG-RRP-11.018 от Механизма за възстановяване и устойчивост. Още за проекта – четете ТУК.

Среща с медиите е предвидена в 16:45 в двора на МБАЛ на бул. „Георги Димитров“ в двора на МБАЛ Чирпан (GPS координати: 42.203173, 25.345286).

Откриването на новоизградените социални услуги е събитие от програмата за честването на Празника на град Чирпан и Деня на Съединението на България в дните 4, 5 и 6 септември. За програмата – виж в прикачения файл.