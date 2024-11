Министър Мундров: В свят, в който дигитализацията се превръща в основа на всяка сфера живот ни, киберсигурността е наложителна

В свят, в който дигитализацията се превръща в основа на почти всяка сфера на нашия живот, темата за киберсигурността е не просто актуална, тя е наложителна.

Особено важна е сега, когато технологиите се развиват със скоростта на светлината, а цифровата трансформация във всички сфери ни дава не само нови възможности, но и сериозни предизвикателства. Това заяви министърът на електронното управление Валентин Мундров при откриването на международния форум за киберсигурност „ITU Cybersecurity Forum and CyberDrill for Europe and Mediterranean”, който се провежда в София. „Светът, в който живеем днес, е свят на изкуствения интелект, блокчейна, квантума и други технологии. Но той е и свят, в който доверието в технологиите е поставено пред изпитание. Киберсигурността не е изолирана тема, тя е интегрирана в нашето обществото“, добави още министърът.



„Необходимият ресурс за развитие на националната система за киберсигурност във всяка една страна е огромен“, подчерта Валентин Мундров. По думите му това са инвестиции в хора, процеси и технологични решения, които са жизненоважни, защото осигуряват на правителствата, бизнеса и обществото възможността да се възползват от технологиите, да работят и да предоставят и получават услуги в среда с ограничен риск от атаки.



Четиридневният форум за киберсигурност на ITU и CyberDrill за Европа и Средиземноморието се организира от Бюрото за развитие на телекомуникациите (BDT) на Международния съюз по телекомуникации (ITU) в партньорство с Министерството на транспорта и съобщенията и Министерството на електронното управление на България и се провежда в периода 26-29 ноември 2024 г. в София.



Събитието има за цел да подобри комуникационните и способностите за реакция при инциденти на участващите екипи, както от европейските държави, така и от арабските региони на Средиземно море.

