Министър Митов: Вниманието е най-добрият пожарогасител

Над 1000 са пожарите през изминалата седмица

Продължава ежедневната битка с пожарите в страната. Само през изминалата седмица са регистрирани над 1000 – погасявани бързо и ефективно от екипите на ГДПБЗН в страната. За съжаление, повече от 330 от тях са палежи – наполовина умишлени, наполовина по невнимание: различни стопански дейности на открито – приготвяне на зимнина, работа с различни електроинструменти, почистващи дейности, хвърлена угарка от цигара. Част от извършителите на умишлени палежи са установени. Тези случаи отнемат много ресурс на МВР и създават опасност за самите пожарникари, за населени места. Затова отново призовавам всички граждани към внимание. Вниманието е най-добрият пожарогасител. В това топло време, не бива да се пали огън по никакъв начин и по какъвто и да било повод. Отговорност на всеки от нас е да пазим природата и здравето и живота на съгражданите – заяви министър Даниел Митов след заседанието на оперативния щаб за овладяване на пожарите в МВР.

Като най-проблемни точки и днес остават огнищата в област Сунгурларе, както и пожарът край природния парк Пирин. Там работят техника и хора на място – огнеборци, доброволци, военни, горски служители. Именно върху тези огнища са фокусирани най-много усилия. Работят и трите шведски самолета, както и хеликоптери, включително един американски от базата в Ново село.

Евакуация се предприема само тогава, когато е наистина необходимо – уточни министърът. Изисква се сериозна координация от различни структури на МВР, от областната управа, местната власт. Призовавам гражданите, когато се налага това, да оказват съдействие на властите. Дори пожарът да не е непосредствено близо до селото, обгазяването може да представлява проблем за здравето на живеещите. Естествено, пожарникарите се борят колкото се може по-бързо пожарът да бъде овладян и хората да се върнат по домовете си.

Част от процедурите за закупуване на противопожарна техника вече са приключили; има подписани договори. В същото време обсъждаме най-ефективния и рационален начин да осигурим по-голям ресурс за гасене от въздуха. Първо ще внесем предложение, заедно с министъра на отбраната, какъв е най-рационалният начин за използване на вече съществуващата инфраструктура и възможности. Добре е да ги използваме в максимална степен. Ако се ремонтират всички „Кугар“-и, тъй като са снабдени с външни устройства за пожарогасене, могат спокойно да се ползват и да имаме до 12 хеликоптера, които да гасят. Екипажи на МВР също могат да бъдат обучени за гасене. Оттам нататък може да се мисли за закупуване на друга летателна техника – ще се прецени кое е най-правилно да се направи и къде да се позиционира. Това ще предложим след анализ на Народното събрание, за да бъде взето съответното решение.

По линия на Европейския механизъм за гражданска защита у нас има техника, която ни помага. За съжаление, пожарите не са феномен само в България, а в цяла Европа – гори в Гърция, в Испания, в Португалия, във Франция… Жегите стават все по-сериозни, лятото е все по-сухо и тези явления се разпространяват. Вятърът допринася за това. Затова още веднъж призоваваме гражданите към внимание. Вниманието е най-добрият пожарогасител.

Facebook

Twitter



Shares