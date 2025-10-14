Министър Митов участва в заседание на Съвета „Правосъдие и вътрешни работи“

Бъдещето на Фронтекс, готовността на ЕС за реакция при кризи и отражението на актуалната геополитическа обстановка върху вътрешната сигурност на Съюза са сред основните теми на дискусия

Министър Даниел Митов участва в заседание на Съвета „Правосъдие и вътрешни работи“, което се проведе днес в Люксембург. Фронтекс има съществена роля за ефективното прилагане на интегрираното управление на границите – отбеляза министър Даниел Митов по време на дискусията за бъдещето на Европейската агенция за гранична и брегова охрана. От съществено значение е подготовката на служителите за специфични ситуации като работа с уязвими групи и справяне с потенциална радикализация. Агенцията следва да разшири присъствието си, за да подпомогне националните органи да подобрят наблюдението на границите и да противодействат на мрежите за трафик.

По искане на Германия, министрите на вътрешните работи обмениха мнения и във връзка с нарастващата заплаха от дронове. България подкрепи инвестиции на европейско ниво за изграждане на система за защита на критичната инфраструктура с акцент върху летищната сигурност. Посочи аспектите, свързани с използването на дронове от организирани престъпни групи, свързани с контрабандни дейности. Поради хоризонталния характер на въпроса е необходимо тясно сътрудничество с отбранителния сектор – изрази позиция министър Митов.

Готовността за реакция при кризи и политическите насоки за работата по Регламента за Механизма за гражданска защита на Съюза ще бъде тема на следобедното заседание на Съвета. Страната ни подкрепя основните принципи и цели, посочени в предложението за Регламент. Очакваме той да подобри капацитета на ЕС за предотвратяване, готовност и реагиране на всички природни и причинени от човека бедствия.

В предстоящата дискусията по Регламента за връщане България ще изрази позицията, че е необходима обща, работеща система на ЕС, която да бъде въведена възможно най-скоро. Такава система е предпоставка за увеличаване на броя на връщанията и изграждане на взаимно доверие между държавите членки.

Facebook

Twitter



Shares