Министър Митов: Убеден съм, че заедно ще продължим да градим образа на системата така, че и ние, и гражданите да сме горди с полицейската професия

Полицията в България отбелязва своя професионален празник

„Имам честта да изразя признателността си за неуморния труд, за професионализма и за енергията, с която всеки ден защитавате достойнството на полицейската професия и сигурността в страната“, с тези думи министърът на вътрешните работи Даниел Митов се обърна към полицейските служители от структурите на МВР. „Министерството на вътрешните работи има нужда от развитие, от модернизация и от увереност в собствените си сили. Убеден съм, че заедно ще продължим да градим образа на системата така, че и ние, и гражданите да сме горди с полицейската професия. Вярвам, че с ясната политическа воля за подобряване на условията, в които работите, и с професионализма, отговорността и човешките качества на всеки един от вас, ще продължим да надграждаме успехите на българската полиция“ допълни министър Митов. Той благодари и на семействата на униформените за търпението и разбирането към работата на близките им.

Професията на полицая не е просто служба, тя е призвание. На този ден отдаваме почит на всички онези, които с достойнство, чест и себеотдаване изпълняват своя дълг денонощно, често в трудни условия и с риск за собствения живот, подчерта в обръщението към колегите си и директорът на Главната дирекция „Национална полиция“ главен комисар Захари Васков. Той благодари на полицаите за достойното изпълнение на поставените им през тази година отговорни задачи. “Вярвам, че заедно ще продължим да отстояваме законното право на хората да живеят в сигурна среда“. Главен комисар Васков пожела на колегите си здраве, личните им пътища да са спокойни, а професионалните – изпълнени със смисъл и уважение.

Във връзка с професионалния празник министър Даниел Митов награди петима полицейски ръководители за висок професионализъм при изпълнение на служебни задачи и постигнати високи резултати. Почетно отличие „За доблест и заслуга“ – II степен бе отличен главният секретар на МВР главен комисар Мирослав Рашков. Почетно отличие „За доблест и заслуга“ – III степен получи директорът на Главна дирекция „Национална полиция“ главен комисар Захари Васков.

Директорът на ОДМВР-Бургас старши комисар Владимир Маринов бе награден с Почетно отличие „За доблест и заслуга“ – II степен. Директорът на ОДМВР-Смолян старши комисар Цветан Цанков бе отличен с Почетен знак на МВР – II степен, а директорът на ОДМВР- Шумен старши комисар Георги Гендов с Почетен медал на МВР.

В рамките на церемонията главният секретар на Светия синод епископ Герасим извърши традиционния църковен ритуал по освещаване на знамената. Цветя и венци бяха положени на паметника на загиналите по време на изпълнение на своите задължения полицейски служители.

Гости на тържеството бяха политическото и професионално ръководство на министерството, директорите на главни, областни и административни дирекции в МВР.

