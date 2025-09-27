Министър Митов се срещна с Шон Кол, директор на програмата за Европа на „Международна правна мисия“ ​

Организацията работи по въпросите на превенцията и противодействието на трафика на хора и подпомагане на жертвите

Министър Даниел Митов се срещна с Шон Кол, директор на програмата за Европа на организацията „Международна правна мисия“, която работи по въпросите на превенцията и противодействието на трафика на хора и подпомагане на жертвите. Той запозна министъра с дейността на организацията, която работи предимно по трансгранични случаи, засягащи жертви на трафик, особено деца в страните на дестинация. В България организацията си сътрудничи с Националната комисия за борба с трафика на хора. Министър Митов посочи, че темата е значима и е един от приоритетите в работата на МВР. От страна на г-н Кол бе изразено желание да формализира контактите с МВР чрез подписване на Меморандум за разбирателство, като предостави проект на документа. Двете страни се ангажираха да поддържат контакт с оглед договаряне на по-нататъшно сътрудничество.

