Министър Митов се срещна с Н. Пр. Хаджи Байрактари, посланик на Р Косово в София ​

Министър Даниел Митов проведе работна среща с посланика на Република Косово в София, Н. Пр. Хаджи Байрактари.

В рамките й бяха обсъдени двустранното сътрудничество в областта на вътрешните работи и възможностите за неговото задълбочаване.

Вътрешният министър изрази подкрепата на България за интеграцията на Косово в ЕС и готовност за споделяне на опит във всички области от взаимен интерес. Той постави акцент върху обучението на полицейски служители и подкрепата, която Академията на МВР може да предостави в тази област.

Посланик Байрактари благодари за направените предложения и определи България като приятел и съюзник, на когото Косово разчита за подкрепа по своя европейски път. Сподели за желанието на своята страна за подписване на споразумение за взаимно признаване на свидетелства на управление на МПС, което бе подкрепено от министър Митов.

В края на срещата двете страни се договориха да продължат открития и ползотворен диалог в полза на гражданите на двете държави.

