Министър Митов проведе среща с представители на „Моторола Солюшънс“
Министърът на вътрешните работи Даниел Митов проведе работна среща с вицепрезидента на „Моторола Солюшънс“ Майкъл Каае и представители на екипа на компанията.
Развитието на високите технологии и иновациите в контекста на модернизирането на дейността на министерството беше в центъра на дискусията.
Акцент беше поставен върху ролята на съвременните информационни системи и практическото им приложение в сферата на сигурността.
В срещата участваха експерти от Министерството на вътрешните работи и представители на посолството на САЩ в България.