Министър Митов проведе среща с представители на „Моторола Солюшънс“

Министърът на вътрешните работи Даниел Митов проведе работна среща с вицепрезидента на „Моторола Солюшънс“ Майкъл Каае и представители на екипа на компанията.

Развитието на високите технологии и иновациите в контекста на модернизирането на дейността на министерството беше в центъра на дискусията.

Акцент беше поставен върху ролята на съвременните информационни системи и практическото им приложение в сферата на сигурността.

В срещата участваха експерти от Министерството на вътрешните работи и представители на посолството на САЩ в България.

