Министър Митов откри конференцията на Европол и ГДБОП

Ръководителите на европейските центрове за борба с нарушенията в дигиталното пространство EUIPO и EFECC и 270 експерти от цял свят участват във форума в София

Министърът на вътрешните работи Даниел Митов приветства организаторите и гостите на седмото издание на Международната конференция по въпросите на правоприлагането в сферата на интелектуалната собственост, което се провежда в София днес и утре, 22-23 октомври 2025 г.

Конференцията „От клик до престъпление: разследването на престъпления срещу интелектуалната собственост в дигиталната ера“ събра над 270 експерти, представители на правоохранителни органи и частния сектор от цял свят. Тази година форумът е домакинстван от Главната дирекция „Борба с организираната престъпност“.

Министър Митов изказа благодарност към Европол, към Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) и към ГДБОП за организирането на събитието. Той отбеляза, че именно високите резултати и признатия професионализъм на българската служба са  причина страната ни да бъде избрана за домакин на форума, посветена на противодействието на този вид престъпна дейност, която освен сериозни финансови и икономически вреди за държавите, може да бъде сериозна заплаха за живота и здравето на хората, и за околната среда. 

Министърът изказа и признателност към Европейския център за финансови и икономически престъпления (EFECC) към Европол за успешната подкрепа за общите трансгранични операции и за резултатното полицейско сътрудничество.

Министърът цитира данни, според които през 2024 г. правоприлагащите органи в Европейския съюз са иззели приблизително 112 милиона фалшиви артикули на обща стойност над 3,8 милиарда евро, което представлява ръст от 30% спрямо 2022 г. Цифрите потвърждават, че престъпленията, свързани с интелектуалната собственост, се развиват с нарастващ интензитет и се извършват предимно в онлайн среда – чрез продажба на фалшиви стоки в социални мрежи и онлайн платформи, създаване на измамни уебсайтове, както и незаконно стриймване на спортни събития и аудиовизуално съдържание.

Държавите членки губят приблизително 15 милиарда евро годишно от незаконна търговия с фалшиви стоки, отбеляза той. Затова престъпленията срещу интелектуалната собственост остават водещ приоритет за европейските правоприлагащи структури.

Конференцията е прекрасна възможност за изграждане нови и затвърждаване на вече създадените партньорства между правителствения и частния сектор, каза още министър Даниел Митов.

Ползотворна работа на участниците в конференцията пожела и директорът на дирекция „Киберпрестъпност“ при ГДБОП-МВР Владимир Димитров.

Удовлетворение от съвместната работа с българските си партньори отправиха и Патрисия Гарсия-Ескудеро Маркес, директор на Европейска обсерватория за нарушения на правата върху интелектуалната собственост (EUIPO) и Бурхард Мюл, ръководител на Европейския център за финансови и икономически престъпления (EFECC) на Европол.

През последните две години в България са проведени над 30 операции, свързани с нарушения на авторски и сродни права, включително нелегална интернет телевизия, използване на неоторизиран софтуер, нерегламентирано разпространение на аудиокниги, незаконно разпространение на аудиовизуално съдържание – филми, сериали и телевизионни предавания, стана ясно на форума.

Киберполицаите са премахнали близо 1 500 000 обекта, нарушаващи авторски права и са идентифицирани близо 100 уебсайта, използвани за нерегламентирано разпространение на филми и сериали. В хода на проведените действия по разследването са задържани 10 лица, иззети са 73 компютърни конфигурации, спрени 28 домейна.

Сред най-значимите съвместни постижения на европейските киберполицаи е международната операция „Кратос“, координирана от България и реализирана съвместно с Европол. Тя се превърна в модел за ефективно партньорство в борбата срещу дигиталното пиратство и бе високо оценена от партньорите в Европейския съюз.

В рамките на други две значими операции, ръководени от дирекция „Киберпрастъпност“ през миналата година – „Taken Down and Steam“ и „FourStrike“ бяха проведени мащабни процесуално-следствени действия – претърсвания и изземвания на над 157 физически адреса в различни държави, при които са иззети 32 сървъра, близо 230 IPTV и компютърни устройства, над 143 000 обекта, защитени с авторски права. Успешно са спрени над 114 домейна, идентифицирани са повече от 600 препродавачи на пиратски услуги – сайтове и платформи, иззета е криптовалута на стойност над 1,6 милиона евро и задържани са 11 лица.

През последните две години сектор „Интелектуална собственост“ към дирекция „Киберпрестъпност“ се утвърди като основен защитник на правата на авторите и правоносителите в България, доказвайки, че са неразделна част от националната сигурност и икономическата стабилност. Секторът е официална контактна точка на Република България по линия на „Интелектуална собственост“.

