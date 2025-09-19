Министър Митов: Оценявам с отличен ГД „Гранична полиция”, която показа, че морската външна граница се пази по същия ефективен начин, както и сухопътната с Република Турция

Министър – председателят Росен Желязков благодари на служителите, които демонстрираха всички елементи за охрана в рамките на учението „Синя граница“

Днес пред министър председателя, министъра на вътрешните работи, официални гости и медии Главна дирекция „Гранична полиция“ проведе морското учение „Синя граница“, чиято цел е подобряване координацията на силите и средствата на База „Гранични полицейски кораби“(БГПК)-Созопол при преследване на кораб-нарушител, търсене на предмети в морето, спасяване и взаимодействие със звена на РДГП-Бургас и Специализирания отряд „Въздушно наблюдение“ за противодействие на трансграничната престъпност.

“Когато се казва, че България охранява добре външната граница на ЕС, обикновено се има предвид българо-турската. Но днес, чрез реални ситуации от работното ежедневие по море, граничните полицаи показаха, че по същия ефективен начин те пазят и черноморската ни граница. Затова правителството и политическото ръководство на МВР ги подкрепяме изцяло и даваме отлична оценка за професионализма им”, заяви на брифинг за медиите министърът на вътрешните работи Даниел Митов.

Тази сутрин пред журналистите беше направена презентация на етапите на учението, а след това медиите и гостите имаха възможността да проследят демонстрацията и в реално време на терен. Представената техника е закупена с безвъзмездната финансова помощ от Европейската комисия по Фонд „Вътрешна сигурност“.

Главен комисар Антон Златанов също оцени високо служителите на гранична полиция за добрата координация и професионализма в решаването на реални казуси в морето. „Спокоен съм за граничното оборудване, което наблюдавахте и за което огромен принос имат и европейските средства. А уменията на българските гранични полицаи са школа, достойна за европейските ни партньори”, изтъкна директорът на ГДГП.

Ето как протече днешното учение „Синя граница“:

В началния етап в РДГП-Бургас постъпва информация от бреговата охрана на Турция чрез Черноморския граничен координационно-информационен център/ЧГКИЦ/ за възможен трафик на наркотици с кораб, с ориентировъчно описание на морския съд. Служителите от Локалния координационен център засичат на радарите навлизането на предполагаемият кораб-нарушител в териториалното море на България. От ЛКЦ – Созопол започва процедура за осъществяване на контакт с плавателния съд на УКВ канал, но без отговор от страна на виканата цел.

След съгласуване с ЧГКИЦ, дежурният граничен полицейски кораб/ГПК/ 516, намиращ се към момента на около 2 морски мили източно от Резово, се насочва за пресрещане на целта. Установено е от ЛКЦ, че корабът-нарушител е с надпис „MAGELAN”, с кафяв корпус, с турски флаг и размери около 20-25 метра. Той продължава да не отговаря на УКВ повикванията. Сформира се оперативен щаб за специализирана полицейска операция. След съгласуване на обстановката в преследването се включва и граничен полицейски кораб 524. Директорът на РДГП-Бургас отправя искане за използване на хеликоптер от състава на СОВН с цел наблюдение от въздуха и координиране на действията на силите и средствата по издирване и задържане на лица и плавателни средства. Решено е в операцията да вземат участие и 3 екипа от сектор „Специални тактически действия“,/СТД/ които се включват при високорискови ситуации в морските пространства на Република България. Граничният кораб 525 се включва в операцията със служители на сектор СТД на борда.

От щаба е разпоредено използване на безпилотно летателно средство за подпомагане дейността на хеликоптера на СОВН. В СПО са привлечени гранични полицейски наряди за заградителни мероприятия на прилежащата брегова ивица. Чрез полицейския дрон става ясно, че на борда има въоръжени хора. ГПК 524 и ГПК 516 подготвят лодките си за бордова проверка за спускане. От борда на кораба-нарушител се снема лодка. Двете плавателни средства опитват да се отдалечат и да осуетят полицейската проверка. Започва преследване. Екипажът на кораб „MAGELAN” изхвърля пакети зад борда. Наблюдава се излитане на безпилотна летателна система от кораба-нарушител. Щабът взема решение за неутрализирането й с анти-дрон система от специализиран екип, което е изпълнено. Член на екипажа на кораба „MAGELAN” пада в морето, но чрез една от бордовите лодки на полицейския кораб е спасен.

Тактическият екип на СТД се прехвърля на борда на кораба-нарушител и започва действия по задържането на лицата и съда, подсигурен със снайперистки контрол от граничния хеликоптер. Освен извадения от водата мъж, са установени и задържани още петима. При задържането са използвани физическа сила и помощни средства. Единият задържан е селектиран с профил като вероятен терорист. Задържана е и лодката-беглец с още двама мъже и пакети на борда. Още един дрон е неутрализиран и при проведените заградителни мероприятия са установени и задържани двама души – вероятните оператори. На морския бряг са установени три сака с вероятно съдържание наркотични вещества, местопрестъплението е обезпечено, извикана е дежурна оперативна група, уведомена е окръжната прокуратура. Водолазна група докладва, че е огледан корпуса на кораб „MAGELAN” и района са намерени още пакети по дъното. Извършен е полеви тест за наркотици на веществото в тях, който е положителен за кокаин. Ръководителят на СПО разпорежда на ГПК 525 да съпроводи задържания кораб „MAGELAN” до граничното полицейско пристанище – Созопол за последващи процесуални действия.

