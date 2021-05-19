Министър Минеков връчи наградите на победителите в ученическия конкурс за художествена скица „Модата в романите на Димитър Димов”

Министърът на културата проф. Велислав Минеков връчи наградите на победителите в ученическия конкурс за художествена скица „Модата в романите на Димитър Димов” на кратка тържествена церемония в галерия „Средец” на Министерството на културата.

На събитието присъстваха още зам.-министърът на културата Пламен Славов, както и Атанас Капралов, директор на Националния литературен музей – организатор на конкурса. Водещ на церемонията бе д-р Милена Катошева, главен уредник в къща музей „Димитър Димов”.

„Радвам се на докоснатите души на тези млади хора, които вероятно са чели романите на Димитър Димов с онзи възторг, с който съм го чел и аз, това е един велик автор. Благодаря и на учителите, както и на Националния литературен музей, който направи всичко възможно за провеждането на това събитие”, сподели преди връчването на отличията министър Минеков.

Ето и всички отличени в конкурса:





ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА



ТРЕТА НАГРАДА

Габриела Емилова Христова

НГПИ „Св. Лука“, 10 клас



ТРЕТА НАГРАДА

Ема Александрова Филипова

НГПИ „Св. Лука“, 10 клас



ВТОРА НАГРАДА

Йоана Валериева Христова

НГПИ „Св. Лука“, – София 10 клас



ВТОРА НАГРАДА

Ива-Мария Иванова Георгиева

ПГО „Княгиня Мария Луиза“ – София, 9 клас



ПЪРВА НАГРАДА

Виктор Цветанов Гърбешков

НГПИ „Свети Лука“ – София, 10 клас





ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА



ТРЕТА НАГРАДА

Джанет Иванова Чавдарова

Национална гимназия за сценични и екранни изкуства – Пловдив , 11 клас



ТРЕТА НАГРАДА

Красимир Александров Китипов

Национална гимназия за сценични и екранни изкуства – Пловдив, 11 кл.



ВТОРА НАГРАДА

Рим-Хадижа Мхедин-Рамадан

НГПИ „Св. Лука“ – София, 11 клас



ПЪРВА НАГРАДА

Ния Веселинова Йорданова

НГПИ „Св. Лука“ – София, 11 клас



ПЪРВА НАГРАДА

Силвия Тодорова Николова

ЧПГЧО „Челопеч“ – Златица, 11 клас





НАГРАДИ НА НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА УЧИЛИЩАТА ПО МОДА В БЪЛГАРИЯ

Йоана Валериева Христова

НГПИ „Св. Лука“, – София 10 клас

Рим-Хадижа Мхедин-Рамадан

НГПИ „Св. Лука“ – София, 11 клас





НАГРАДА ЗА АПЛИКАЦИЯ

Гюлсевим Иванова Демирова

ОбУ „Добри Войников“ – с. Победа, общ. Добрич, 9 клас

Габриела Цветолюб Томчева

Професионална гимназия „Христо Ботев“ – Долна Баня, 9 клас





НАГРАДА ЗА НАЙ-МЛАД ДИЗАЙНЕР

Емили Валентинова Мишева, 1 клас

Деа Цветелинова Цветанова

Школа за сценични изкуства „Essence“ – 4 клас





СПЕЦИАЛНА НАГРАДА „ВДЪХНОВИТЕЛИ НА ИДЕЯТА“

Професионална гимназия по облекло

„Княгиня Мария Луиза“ – София





СПЕЦИАЛНА НАГРАДА ЗА НАЙ-ДОБЪР ДИЗАЙНЕРСКИ ЕКИП и участие в ретро дефиле-спектакъла получават:

ПГО „Недка Иван Лазарова“ – Русе

Михаела Ивелинова Иванова, 11 клас

Александра Ивелинова Иванова, 12 клас

Емил Емилиев Красимиров, 12 клас





НАГРАДА НА ПУБЛИКАТА

(първа възрастова група 8 – 10 клас)

Хюлия Алиева Халилова

Иновативна професионална гимназия по техника и лека

промишленост – Попово, 9 клас



НАГРАДА НА ПУБЛИКАТА

(втора възрастова група 11 – 12 клас)

Ния Веселинова Йорданова

НГПИ „Св. Лука“ – София, 11 клас





НАГРАДА ЗА ИЗБОР НА ЛИТЕРАТУРЕН ГЕРОЙ (за Лила и дъщерята)

Галя Бориславова Георгиева

НГПИ „Св. Лука“ – София, 11 клас





СПЕЦИАЛНА НАГРАДА ЗА МЪЖКИ КОСТЮМ и участие в ретро дефиле-спектакъла получават:



Дарина Александрова Христова

ПГО „Княгиня Мария Луиза“ – София, 9 клас



Владислава Галинова Славова

Професионална гимназия по текстилни и кожени

изделия – София, 12 клас



Сарина Василева Петрова

ПГО „Княгиня Мария Луиза“ – София, 9 клас



Стефания Цветанова Мангърова

ПГО „Княгиня Мария Луиза“ – София, 10 клас



Боряна Запринова Топалова

Национална гимназия за сценични и екранни

изкуства – Пловдив, 11 клас





СПЕЦИАЛНА НАГРАДА ЗА БАНСКИ КОСТЮМ и участие в ретро дефиле-спектакъла получават:



Йовка Иванова Димитрова

ПГТО „Добри Желязков“ – Сливен, 10 клас



Владислава Галинова Славова

Професионална гимназия по текстилни и кожени

изделия – София, 12 клас



Рая Реяд Ахмад

ПГО „Княгиня Мария Луиза“ – София, 10 клас



Габриела Пламенова Иванова

ПГО „Княгиня Мария Луиза“ – София, 9 клас





ПООЩРИТЕЛНИ НАГРАДИ В КОНКУРСА И УЧАСТИЕ В РЕТРО ДЕФИЛЕ-СПЕКТАКЪЛ ПОЛУЧАВАТ СЪЩО:

Александра Адрианова Иванова

София, ПГО „Княгиня Мария Луиза“, 9 кл.



Синем Османова

Професионална гимназия по туризъм

„Иван П. Павлов“ – Русе, 12 клас

Калина Александрова Ликадзияускас

Национална гимназия за сценични и екранни изкуства – Пловдив, 11 клас



Теодора Георгиева Календарска

Национална гимназия за сценични и екранни изкуства – Пловдив, 11 клас

Теодора Небойша Станкова

НГПИ „Св. Лука“ – София, 11 клас



Мария-Анна Дамянова Григорова

ПГО „Княгиня Мария Луиза“ – София,11 клас



Мариана Емилова Рангелова

ПГО „Ана Май“ – Пловдив, 10 клас



Елена Венциславова Янкова

ПГО „Княгиня Мария Луиза“ – София, 10 клас



Наградите в конкурса – грамоти, книги, скицници, материали за рисуване, са осигурени от: Национален литературен музей и Нов български университет. Всички художествени скици могат да бъдат разгледани в къща музей „Димитър Димов“ на адрес: София, ул. „Кръстьо Сарафов“ 26.