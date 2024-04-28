Министър Милошев беше гост на ръкоположението на Никополския епископ Матей

На големия християнски празник Лазаровден – началото на цяла поредица от светли за християнството празници, министър Евтим Милошев присъства на тържествената литургия с епископска хиротония – ръкоположението на Никополския епископ Матей.

То бе извършено в присъствието на седем владици в катедралния храм “Рождество Богородично” на Старопрестолния град Велико Търново.

В присъствието на архиереи и поклонници службата бе водена от трима митрополити – Великотърновският митрополит Григорий, Пловдивският Николай и Старозагорският митрополит Киприян.

На епископската хиротония присъстваха служебният министър на туризма Евтим Милошев, кметът на Велико Търново Даниел Панов и кметът на Никопол Емил Цеков.

Никополска духовна околия ще има епископ, обяви тържествено Великотърновският митрополит Григорий, който лично приветства и благослови официалните гости.

В края на литургията той поздрави министър Милошев и изрази благодарност и задоволство от присъствието на министъра на туризма на тържествената церемония и във Велико Търново – град с традиции в туризма, а преди всичко исторически център и старопрестолна столица на отечеството.

Facebook

Twitter



Shares