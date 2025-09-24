Министър Кирилов връчи поздравителен адрес на д-р Николай Шарков по повод избирането му за президент на Световната дентална федерация (FDI)

Министърът на здравеопазването доц. д-р Силви Кирилов връчи поздравителен адрес на д-р Николай Шарков по повод официалното му встъпване в длъжност като президент на Световната дентална федерация (FDI).

Двамата се срещнаха в Ню Йорк по време на юбилейната 80-та сесия на Общото събрание на Организацията на обединените нации.

„За мен е удоволствие да Ви поздравя за официалното встъпване на престижната длъжност Президент на Световната дентална федерация (FDI). Моментът е исторически, защото за пръв път българин застава начело на международната организация, която вече 125 години работи в подкрепа на оралното здраве. Вашият избор е гордост за България“, заяви министър Кирилов.

Той подчерта, че вотът на денталните формации от 134 държави е доказателство за доверието към експертизата и професионализма на д-р Шарков, който на 9 септември 2025 г. в Шанхай официално пое ръководството на FDI от досегашния президент д-р Грег Чадуик.

Д-р Шарков е първият българин в историята, заставащ начело на организацията, която обединява над 1 милион дентални лекари в повече от 130 страни.

