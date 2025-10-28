Министър Кирилов участва в конференция на тема „Бъдещето на застаряването и дългосрочните грижи“

Министърът на здравеопазването доц. д-р Силви Кирилов участва в конференция на високо ниво на тема „Бъдещето на застаряването и дългосрочните грижи“, организирана от Датското председателство на Съвета на Европейския съюз в Копенхаген.

Поканата е от датския министър на възрастните хора, който събира свои колеги от здравната и социалната сфера с цел обмен на идеи, опит и споделяне на предизвикателствата по отношение на демографската тенденция на все по-застаряващо население и необходимост от предоставяне на дългосрочни грижи.

По време на сесията бяха обсъдени теми, сред които превенция, ранно откриване, здравословен начин на живот и поставяне на фокус върху правото на автономност при взимането на решения (особено при хората, страдащи от деменция и Алцхаймер). Опит между участниците бе споделен и в областта на финансиране, базирано на потребностите на възрастните хора и намиране на стимули за продължаване на трудовата заетост след навършване на пенсионна възраст. Фокус в разговорите бе и създаване на приобщаваща среда за възрастните, както и повишаване на дигиталната грамотност и мястото на изкуствения интелект в подкрепа на хората, предоставящи грижи.

„От съществено значение за възрастните хора е предотвратяването на самотата и изолацията“ – сподели министър Кирилов. Министърът информира своите колеги от Европейския съюз за това, че на национално ниво в рамките на Националната стратегия за психично здраве на гражданите на Република България е предвидено: провеждане на обучения на медицински специалисти за работа с хора в напреднала възраст; разработване на обучителни и рехабилитационни програми в помощ на социалните работници, обслужващи лица в напреднала възраст, както и разработване на ръководство за превенция и ранно диагностициране на когнитивни дефицити и деменция с интердисциплинарно участие на различни специалисти.

Министър Кирилов сподели и изразеното от неговите европейски колеги виждане, че от особена важност е осигуряването на по-подходяща среда за живот на възрастните хора.

