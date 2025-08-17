неделя, август 17, 2025
Министър Кирилов провери напредъка по модернизацията на Държавната психиатрична болница в Кърджали

Министърът на здравеопазването доц. д-р Силви Кирилов, дм, посети Държавната психиатрична болница в Кърджали, за да проследи напредъка по изпълнението на строително-ремонтните дейности.

Това се случи в рамките на работното му посещение в града.

🏥 Лечебното заведение е втората по големина психиатрична болница в страната и е сред обектите, включени в инвестицията „Модернизация на психиатричната помощ“, финансирана по Плана за възстановяване и устойчивост.

🧰 Проектът предвижда ремонт и обновяване на инфраструктурата, изолация и постигане на клас А енергийна ефективност, включително чрез внедряване на възобновяеми енергийни източници.

🛠 Строително-монтажните работи са на стойност 4 777 075,02 лв. без ДДС, а срокът за изпълнение е 9 месеца от откриване на строителната площадка.

📌 Освен ремонтните дейности, за болницата ще бъде осигурено и ново, съвременно оборудване – медицинска апаратура, болнични легла, ЕКГ, дефибрилатор и обзавеждане за болничните стаи.

👥 След Държавната психиатрична болница, министър Кирилов посети и Центъра за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания в гр. Кърджали. Там министърът разговаря с директора д-р Йорданка Господинова и се срещна с част от персонала, родителите и децата, за които се полагат грижи в Центъра. Доц. Кирилов изрази благодарност за всеотдайността и високия професионализъм на целия екип, който осигурява безплатни здравно-социални услуги за над 150 деца от региона.

✅Център за комплексно обслужване на деца Кърджали бе цялостно обновен и оборудван по проект „Изграждане на инфраструктура за предоставяне на специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания”, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.

🤝🏻 В рамките на посещението си в Кърджали министър Кирилов проведе срещи също с областния управител, кмета, директорите на РЗИ и ЦСМП.

