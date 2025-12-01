Министър Кирилов присъства на тържественото отбелязване на 134 години ВМА

Министърът на здравеопазването доц. д-р Силви Кирилов присъства на тържественото отбелязване на 134 години Военномедицинска академия.

По време на официалната церемония министър Кирилов връчи награди на четирима лекари.

„Днес отбелязваме празника на една от най-значимите институции в българското здравеопазване. Военномедицинска академия – ВМА е еталон за професионализъм, отдаденост и високи стандарти в медицината“, заяви доц. Кирилов.

В своето обръщение към генерал-майор проф. д-р Венцислав Мутафчийски, заместник-министъра и началника на отбраната, лекарите и курсантите, министърът на здравеопазването припомни, че здравето е най-голямата ценност, а работата на медиците е най-благородната възможност да я защитаваме.

„Благодаря на всеки един от Вас за усилията, за професионализма и за смисъла, който давате на думата „служба“, каза още доц. Кирилов. Той връчи сребърен почетен знак (II-ра степен) на Министерството на здравеопазването на доц. д-р Людмила Нейкова-Василева, дм – началник на Клиниката „Спешна токсикоголия“ в МБАЛ-София към ВМА и началник на катедра „Токсикология“ към ВМА.

С плакет на Министерството на здравеопазването бяха наградени д-р Акиф Али Шабан – началник на Отделение по инвазивна кардиология към Клиника по кардиология в МБАЛ-София към ВМА,д-р Владимир Алексиев – началник на Отделение за интензивна терапия на Първа клиника „Вътрешни болести“ в МБАЛ-Варна към ВМА и д-р Венка Пенева – началник на Кардиологично отделение на МБАЛ-София към ВМА.

