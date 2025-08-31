Министър Кирилов присъства на дипломирането на първия випуск студенти на Медицинския факултет към Бургаския държавен университет „Проф. д-р Асен Златаров“

За мен е вълнуващ момент да бъда сред Вас.

Днешният ден е една забележителна стъпка, която ще окаже положително влияние върху здравеопазването както в област Бургас, така и в цяла България. Това заяви министърът на здравеопазването доц. д-р Силви Кирилов, дм, на дипломирането на първия випуск студенти на Медицинския факултет към Бургаския държавен университет „Проф. д-р Асен Златаров“.

Министърът поздрави академичното ръководство и преподавателския състав. „Благодарение на Вашата всеотдайност 31 млади медици ще получат шанса да допринесат за усъвършенстването на здравната система на страната. Оценявам високо усилията да ги подготвите в съответствие с високите съвременни изисквания към лечебно-диагностичния процес“, посочи той.

Доц. Кирилов се обърна и към абсолвентите и ги приветства за избора на една от най-хуманните и високоангажиращи професии. „Вашето дипломиране е символът на едно ново начало и само по себе си е успех. Бъдете за пример, достойни лекари, които не спират да се усъвършенстват, да се развиват и да бъдат съпричастни с болката на ближния“, каза министърът.

Ректорът проф. д-р Христо Бозов, дм, изказа благодарност към министър Кирилов за присъствието му в този исторически момент за университета.

