неделя, октомври 19, 2025
България

Министър Кирилов честити професионалния празник на лекарите!

Министърът на здравеопазването доц. д-р Силви Кирилов, дм, се обърна към своите колеги лекари по повод професионалния им празник.

🧑🏼‍⚕️ „С дълбоко уважение и признателност се обръщам към всички Вас по случай Деня на българския лекар. На 19 октомври почитаме не само нашата професия, а и несравнимата човечност, морал и саможертва, които стоят зад нея. Да бъдеш лекар не е обикновено призвание. Това е отговорност и ежедневна мисия, която въплъщава грижата, състраданието и безусловната отдаденост“, посочва министърът в своето приветствие.

🩺 Професионализмът, високата Ви експертиза и стремежът към самоусъвършенстване са доказани във времето. Благодарение на тях страната ни е родина на редица международно признати лекари и учени, които ще останат завинаги в историята на световната медицина, отбелязва още доц. Кирилов.

🙏🏻 „Нека небесният покровител на българските лекари Св. Иван Рилски Ви закриля и дарява здраве, сили и вдъхновение. Желая лично щастие, професионални успехи и признание, което напълно заслужавате“, завършва обръщението си здравният министър.

