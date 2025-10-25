Министър Кирилов: БЧК доказва, че човеколюбието, състраданието и солидарността са най-силният отговор на всяка криза!

На 25 октомври отбелязваме Деня на Българския Червен кръст – организация, която вече 147 години доказва, че човеколюбието, състраданието и солидарността са най-силният отговор на всяка криза!

„БЧК е неизменен партньор на държавата в опазването на здравето и живота на хората. Вашата готовност да откликвате първи при бедствия и извънредни ситуации, както и ежедневната Ви грижа за най-уязвимите, са вдъхновение и пример за цялото общество“, посочи министърът на здравеопазването доц. д-р Силви Кирилов, дм в своето приветствие по повод празника.

Министърът изрази признателност към всички доброволци, служители, дарители – за професионализма, отдадеността и хуманността, с които изпълняват своята мисия, както и отправи лична благодарност към председателя акад. Христо Григоров за дългогодишното доверие и партньорство между Българския Червен кръст и Министерството на здравеопазването.

„Пожелавам Ви здраве, сили и все така непреходна вяра в доброто. Убеден съм, че заедно ще продължим да градим общество, в което човешкото достойнство е поставено на първо място“, завърши министър Кирилов.

