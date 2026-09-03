Министър Керязов се срещна със Здравка Йорданова по повод 50 години от олимпийския триумф в Монреал

Срещата отбеляза половин век от историческото отличие на Здравка Йорданова и Светла Оцетова на Олимпийските игри през 1976 г.

Министър Енчо Керязов се срещна със Здравка Йорданова по повод навършването на 50 години от историческото олимпийско отличие, спечелено от нея заедно със Светла Оцетова на Олимпийските игри в Монреал през 1976 г.

Постижението остава една от знаковите страници в историята на българското гребане и олимпийския спорт.

Историческа Олимпиада за женското гребане

Игрите в Монреал имат особено значение за този спорт, тъй като през 1976 г. женското гребане за първи път е включено в олимпийската програма.

Именно тогава Здравка Йорданова и Светла Оцетова записват имената си сред големите фигури на българския спорт със своето представяне на олимпийския гребен канал.

Половин век по-късно постижението им продължава да бъде част от богатото олимпийско наследство на България и пример за следващите поколения спортисти.