Министър Керязов към учениците: Големите успехи започват с малките крачки всеки ден

Спортният министър поздрави учениците в спортните училища за началото на новата учебна година и увери, че държавата ще продължи да подкрепя младите таланти

Министърът на младежта и спорта Керязов поздрави учениците, учителите, треньорите и родителите по повод началото на новата учебна година в спортните училища.

В обръщението си той подчерта, че новата учебна година е поредна важна стъпка в развитието на младите хора – както в образованието и спорта, така и в живота.

„За вас, учениците в спортните училища, това е още една възможност да се доближите до мечтите си“, посочи министърът.

„Спортът изгражда не само шампиони, а силни личности“

Керязов акцентира върху ролята на спорта за изграждането на характера на младите хора.

„Спортът учи на дисциплина, постоянство и уважение. Той изгражда не само шампиони, а силни личности“, заяви министърът.

Той благодари на учителите, треньорите и родителите, които ежедневно подкрепят младите спортисти и им помагат да развиват своите възможности.

Към учениците Керязов отправи послание да вярват в себе си, да работят упорито и да не се отказват пред трудностите.

„Големите успехи започват с малките крачки, които правите всеки ден“, подчерта той.

ММС ще продължи подкрепата за спортните училища

Министърът увери, че Министерството на младежта и спорта ще продължи да подкрепя спортните училища и развитието на младите таланти.

„Вие сте бъдещето на българския спорт“, обърна се той към учениците.

В края на поздравлението си Керязов им пожела здраве, вдъхновение, успешна учебна година и много поводи за гордост.

„На добър час!“, завърши министърът.