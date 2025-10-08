Министър Жечо Станков пред студенти: Енергетиката е сила и отговорност към хората и бъдещето

В рамките на ежегодния „Младежки икономически форум“, организиран от Студентския съвет на УНСС, енергийният министър очерта визията за водещата роля на България като стабилен и предвидим енергиен център в Югоизточна Европа

„България има потенциал, който вече реализира, за да бъде енергиен лидер на Балканите. Важно е да продължим да развиваме стратегическите си предимства с визия, иновации и инвестиции с отговорност към хората“. Това послание отправи министърът на енергетиката Жечо Станков към студентите от УНСС по време на лекцията си „България като енергиен лидер на Балканския полуостров“. Срещата се проведе в рамките на Младежкия икономически форум – ежегодна инициатива на Студентския съвет на УНСС в партньорство с Националното представителство на студентските съвети, под патронажа на министъра на образованието Красимир Вълчев.

Пред пълна зала министър Станков говори за големите енергийни проекти, които определят бъдещето на енергийния сектор – от развитието на нови ядрени мощности в АЕЦ „Козлодуй“ и до възобновяемите енергийни източници, модерните системи за съхранение на енергия, технологиите от следващо поколение.

„Енергетиката не е само числа и мощности, тя е дългосрочен хоризонт за развитие. На първо място обаче винаги стои енергийната сигурност, която гарантираме с местни източници за производство на енергия“, подчерта министър Станков. Той открои основните стълбове на българския енергиен микс в контекста на нарастващата необходимост от електроенергия и неотменимата ѝ роля във всички сфери на живота – само от началото на годината консумацията на ток у нас е скочила с 5%.

Страната продължава да разширява портфолиото си и да инвестира в иновации и дигитализация, които ще направят сектора по-ефективен и привлекателен за млади специалисти.

Министър Станков заинтригува младите хора с възможностите и ги насърчи да потърсят професионална реализация в енергийния сектор: „Зад изкуствения интелект, който ежедневно използваме, не стоят само мощни компютри и алгоритми, а нова икономика, която се нуждае от енергия. Това е следваща стъпка в развитието на българската енергетика – да я превърнем в магнит за високотехнологични инвестиции с висока добавена стойност“.

В оживена дискусия студентите демонстрираха задълбочен интерес към енергийната тематика, доказвайки че младото поколение е активен участник в стратегическия разговор за бъдещето на сектора.

