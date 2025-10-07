Министър Иванов: Трябва да има баланс между желанието за реализиране на повече градоустройствени проекти и запазването на обкръжаващата среда

Истински резултати има, когато съществува добра комуникация между изпълнителна и местна власт, когато проблемите се решават съвместно и решенията се взимат заедно.

Това послание отправи министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов по време на церемонията по връчване на наградите в конкурса „Кмет на годината“. Той връчи отличието в категорията „Градска среда“ за голяма община на кмета на Община Ямбол – Валентин Ревански.

Регионалният министър увери, че ще положи всички усилия за трайна добра комуникация между общините и МРРБ, а когато има проблем за решаване и бъде потърсена помощ, вратите на министерството ще бъдат отворени за всеки един кмет.

Министър Иванов поздрави отличилите се в конкурса и пожела на всички присъстващи на церемонията да спазват баланса между желанието за реализиране на повече градоустройствени проекти и запазването на обкръжаващата среда в контекста на наводненията от изминалата седмица. „Убеден съм, че всички са с добри намерения и желание да подобрят качеството на живот на своите съграждани“, каза още той и пожела успех на градоначалници в начинанията им.

Конкурсът „Кмет на годината“ се провежда за 13-та поредна година и чрез гласуване от гражданите отличава усилията и работата на местните власти за развитието на общините.

