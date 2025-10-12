Министър Иванов: Ще продължим да изграждаме модерна, по-добре свързана и благоустроена България

Денят на българската община обединява всички, посветили труда и енергията си на развитието на местните общности и на утвърждаването на отговорно и ефективно местно самоуправление.

Изказвам своята огромна благодарност към хората, които със своето постоянство и всеотдайност ежедневно работят за по-добра среда, модерна инфраструктура и по-високо качество на живот във всяко населено място на България.

✅ МРРБ ще продължи да е надежден партньор за постигане на реални резултати в развитието на регионите, модернизацията на инфраструктурата и реализирането на политики, които имат пряк ефект върху живота на хората.

🤝Чрез общите ни усилия ще продължим да изграждаме модерна, по-добре свързана и благоустроена България.

Facebook

Twitter



Shares