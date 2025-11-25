Министър Иванов ще инспектира обекти в Нови пазар

Днес – 25 ноември 2025 г., министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов ще посети гр. Нови Пазар.

От 14.00 часа министър Иванов ще инспектира ремонтиращия се в момента стадион „Христо Ботев“ в града. Инвестицията е за 2,4 млн. лв., с които се извършва ремонт на терена, трибуните и облагородяване на района на спортното съоръжение.

След това министърът ще провери обновената улица „Плиска“ в града. Отсечката е с нова асфалтова настилка, подменен е и водопроводът под нея, като ремонтите са на стойност 1,39 млн. лв.

Финансирането и за двата обекта е осигурено от Инвестиционната програма за общински проекти.

