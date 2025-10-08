Министър Иванов: Правото на достъпни жилища е не само обща цел за устойчиво бъдеще, но и основно човешко право

Регионалният министър участва в министерска среща за достъпността на жилищата в рамките на 86-та сесия на Комитета по градско развитие, жилищна политика и управление на Икономическата комисия за Европа на ООН

„Жилищната криза се задълбочава, оставяйки милиони хора в цяла Европа и извън нея без адекватен подслон. Бездомността нараства, докато много домакинства са изправени пред непропорционални разходи за жилище, енергия и поддръжка. Това е не само социално предизвикателство, но и изпитание за способността ни да изпълним Програмата на ООН до 2030 г. Правото на достъпни жилища е не само обща цел за устойчиво бъдеще, но и основно човешко право“. Това заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов на срещата на министрите по въпросите на достъпността на жилищата и устойчивостта в рамките на 86-та сесия на Комитета по градско развитие, жилищна политика и управление на Икономическата комисия за Европа на ООН (UNECE). Темата на форума е достъпността и устойчивостта на жилищата. В него участва и заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Дора Янкова, както и представители на над 200 държави.

Министър Иванов посочи предизвикателствата, пред които е изправена страната ни, като застаряващият жилищен фонд с голям брой сгради в лошо състояние и много незаети жилища, особено в столицата, и недостатъчно социални жилища. Дисбалансите на пазара на жилища в България се задълбочават поради динамиката на доходите и нарастващите разходи за жилища, подчерта той.

Иванов информира за мерките, които МРРБ предприема за обновяването на сградите. Той подчерта, че българското правителство инвестира чрез Механизма за възстановяване и устойчивост и средства от ЕС в програми за обновяване, които целят поне 30% икономии на първична енергия на сграда. Тези усилия намаляват разходите на домакинствата и удължават живота на сградите. Между 2015 и 2024 г. с Националната програма за енергийна ефективност в България са подобрени над 2000 многофамилни жилищни сгради и по този начин са намали сметките за енергия на гражданите и въз основа на това са осигурени средства от националния бюджет за продължаване на обновяването до 2029 г.

Пред над 200-те участници в срещата министърът посочи, че се работи по приемането на Национална жилищна стратегия с хоризонт до 2050 г., която има за цел да намери адекватни дългосрочни решения на съществуващите проблеми в жилищния сектор. Тя ще съгласува дългосрочните инвестиции с целите за достъпност, устойчивост и приобщаване. Тази стратегия ще подкрепя и насърчава мерки за привличане както на публични, така и на частни инвестиции. Така ще предприемем стъпки към изпълнението на целите на ООН за устойчиво развитие до 2030 г. и по-специално Цел 11 „Устойчиви градове и общности“.

В заключение министър Иванов акцентира върху необходимостта жилищната политика да предвижда демографските промени, като миграция, застаряване на населението и променящи се нужди на общността, като същевременно гарантира и адаптация към климата при оформянето на бъдещето на нашите градове и общества за изграждането на устойчиви общности и правото на жилище.

В рамките на срещата е предвидено да бъдат приети ангажименти на министрите относно достъпността и устойчивостта на жилищата. Те предоставят пътна карта за приобщаваща, основана на данни и устойчива реформа в жилищното настаняване, която балансира социалната справедливост, икономическата ефективност и устойчивостта на климата. Основават се на Женевската харта на ООН за устойчиво жилищно строителство, Програмата за устойчиво развитие до 2030 г. и Новата градска програма.

