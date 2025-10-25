Министър Иванов подкрепи превозвачи за основни техни искания

Министърът на регионалното развитие се срещна с над 100 представители на транспортни фирми

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иван бе гост на национална среща на Камарата на автомобилните превозвачи в България. В срещата участваха над 100 представители на български транспортни компании. По време на разговора той отново заяви подкрепа за програмата за стимулиране и компенсиране на превозвачите във връзка с повишаването на таксите, за която те се споразумяха с премиера Росен Желязков.

Министър Иванов обясни, че един от основните приоритети в това управление е изграждането на нови и поддържането на съществуващите пътища. “Това трябва да става в режим на разбирателство между държавата и тези, които ползват пътищата”, подчерта той. В тази връзка присъстващите изразиха удовлетвореност от изпълненото обещание на Иванов за отваряне на пътя Мездра – Ботевград, като припомниха, че такова обещание са имали и от предишни управници, но то така и не е било реализирано. Министър Иванов подчерта, че приоритет е и завършването на магистрала „Хемус“. Той напомни, че бяха пуснати около 10 км от нея за леки и лекотоварни автомобили в участъка от Боаза до Дерманци, като трябва да бъде отворен и за тежкотоварни автомобили до края на годината, защото има още довършителни дейности по път III-305, който насочва движението в посока Плевен. “Това се прави с цел безопасност на движението и минимизиране на вероятността да бъдат засегнати хората, живеещи в населени места по трасето на третокласния път. Моето желание е процесите, които стартират, да станат необратими, но е необходимо и финансиране. Предстои най-голямото предизвикателство – бюджета за 2026 г.”, каза още регионалният министър. Той заяви, че желанието на всички управляващи е в него да залегнат възможно най-много средства за завършването на започнатите проекти. “Освен Хемус, един от най-важните е трасето Видин – Ботевград. Плановете ни са след Нова година да рестартираме строителството по участъците след Враца, които бяха замразени подари политически причини и сроковете да бъдат наваксани. Затова е необходима подкрепата на цялото общество”, каза още той. По думите му предстои пускането в експлоатация на участъка Гара Яна – София на АМ „Хемус“. Платното в другата посока ще бъде ремонтирано през пролетта в посока Варна, за да не се затруднява движението през зимния сезон.

Предстоящите затваряния за ремонти ще подлежат на дискусия с представителите на транспортния и туристическия бранш, за да бъде намиран оптималният вариант, допълни Иванов и изрази готовност да се приемат предложения за организация и от страна на превозвачите. “Ако всички дейности бяха извършвани през последните години, нямаше да има такава честота на ремонтите, посочи регионалният министър.

Диалогът между МРРБ и превозвачите ще бъде непрекъснат, докато ръководя министерството, заяви още Иван Иванов. Част от него са мерките по спиране на тежкотоварния трафик през летните месеци заради високите температури. “Нареждането ми към Агенция „Пътна инфраструктура“ е, когато тези мерки се предприемат, задължително да се осигуряват места за почивка и да се изграждат нови. Планирали сме през пролетта да се обособят осветени места и там със санитарни възли. Целта ни е да стигнем до условията, които страните от Западна Европа предлагат, подчерта той.

Заради европейски регулации през месец март се налага да бъде направено известно увеличаване на тол таксата заради т.нар. екокомпонента. Ще защитавам позицията приходите от нея да отидат за съвременни места за почивка по пътната инфраструктура, за интелигентни пътни системи, осветление, за да има добри условия по републиканската пътна мрежа, особено за транспортния бранш, каза още министърът.

