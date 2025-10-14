Министър Иванов: Над 900 млн. лв. са платени по Инвестиционната програма за общински проекти

Над 220 блока се санират в момента по Плана за възстановяване и устойчивост в страната

Над 900 млн. лв. са изплатените към момента средства по Инвестиционната програма за общински проекти. От старта ѝ през месец януари 2024 г. до настоящия момент към МРРБ са подадени общо 2984 заявления и са сключени 2260 споразумения за проектно финансиране. Това обяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов по време на Годишната среща на местните власти на Националното сдружение на общините в Република България, която се провежда в „Албена“. Министърът се включи в Пленарната сесия „Финансов хоризонт’ 2026 +“, в която дискутира широк кръг въпроси с представителите на местните администрации.

Иван Иванов подчерта, че представените в МРРБ искания за плащания, които все още не са разплатени, са в размер малко над 800 млн. лв. За осигуряване на допълнителен финансов ресурс предстои подписване на споразумение между министерството и Българската банка за развитие. Той изрази удовлетвореност, че повечето кметове са приоритизирали проекти за ремонт на ВиК мрежите в населените места. „809 проекта за 2,37 млрд. лв. са свързани с проектиране, строителство, основен ремонт или реконструкция на водоснабдителни и канализационни системи и съоръжения. До момента за тях са подадени 670 заявления, сключени са 520 споразумения за финансиране на стойност 1,35 млрд. лева. Подадените искания за плащане са в размер на 465 млн. лева, от които приблизително 150 млн. лв. постъпили през 2025 г. Извършени са трансфери в размер на почти 280 млн. лв.“, отчете регионалният министър. Според него изпълнението на проектите ще допринесе за намаляване на негативните последици и ще спомогне за повишаване на ефективността и намаляване загубите на вода. Той подчерта още веднъж, че плащанията по програмата се извършват по строги правила, като причина за забавянето по някои проекти е грешки от страна на администрациите.

Регионалният министър отчете и напредък при изпълнението на проектите за енергийна ефективност на жилищните сгради по Плана за възстановяване и устойчивост. По Етап I са издадени 344 разрешения за строеж, открити са 227 строителни площадки в страната, а 46 сгради са изпълнени на над 50%. В следващите дни се очаква и постановлението, с което Българската банка за развитие ще продължи финансирането на програмата. Министър Иванов призова общините да бъдат по-активни по отношение на мярката за енергийна ефективност за обществените сгради, която също се финансира от ПВУ. Там срокът за завършване на обектите е месец юни 2026 г., а има забавяния. По същия начин стои и въпроса с изпълнението на проектите по Програма „Развитие на регионите 2021-2027 г.“, където също има забавяне при сключване на договорите. „Процесите трябва да се ускорят максимално бързо, защото имаме проекти, които не са стартирали. Моят апел е да бъдете проактивни по отношение на финансирането от ЕС, защото това са безвъзмездни средства, които дават възможност на общините да реализират своите програми. Целта е да можем да балансираме между това, което получаваме безвъзмездно и това, което се дава от държания бюджет, какъвто е случая с инвестиционната програма“, коментира регионалният министър.

Иван Иванов подчерта пред кметовете и възможността държавата и общините в партньорство с бизнеса да изпълняват големи и важни инфраструктурни проекти. Сред тях са и обходните пътища на градовете, които да извеждат тежкия трафик извън тях.

Регионалният министър запозна кметовете и с част от подготовката на новите европейски програми за периода 2028-2034 г., за които предстои изготвянето на План за национално и регионално партньорство, който ще замени досега използваното Споразумение за партньорство и ще обедини всички реформи и инвестиции в единен документ с общи правила. Вече няма да се изготвят отделни програми – те ще бъдат заменени от отделните глави в Националните (регионални) планове за партньорство. Целта е по-голяма ефективност, по-малка административна тежест и по-тясна връзка между европейските приоритети и местните нужди. Подходът цели по-силна децентрализация и по-голяма гъвкавост, така че мерките да отразяват реалните нужди и потенциал на всяка територия.

