Министър Иванов изпраща експерти и представители на ВиК холдинга в Плевен

Експерти от Министерството на регионалното развитие и благоустройството и представители на „Български ВиК Холдинг“ ЕАД отиват от утре в Плевен. Те ще окажат помощ на местната власт и ще се включат в обследването на ВиК мрежата в общината за идентифициране на невралгичните точки, с цел започване на незабавна рехабилитация на водоснабдителната инфраструктура.

Това съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов по време на днешното извънредно заседание на Комисията по околната среда и водите към Народното събрание. Комисията обсъди проект на решение на Народното събрание за справяне с безводието в страната.

Иван Иванов представи актуалната ситуация с питейно-битовото водоснабдяване в страната и очерта основните причини, поради които в редица населени места има недостиг на вода. Това са пресъхнали или с намален дебит на подземни водоизточници, от които се черпи вода за малките населени места, но и за Плевен; по-малкото количество валежи; нараснала консумация на вода; силно компрометираната ВиК мрежа – особено в по-малките населени места; нерегламентирано ползване на вода.

Общините, които се снабдяват с питейна вода от язовирите, нямат нарушено водоподаване, показват данните. Благодарение на валежите през пролетта повърхностните водоизточници са в по-добро състояние в сравнение с миналата година и по-малко градове са на воден режим, стана ясно от думите на министъра.

Още от месец април министърът на регионалното развитие и благоустройството е разпоредил на всички ВиК оператори в страната да започнат превантивни действия – почистване на водоизточниците и поддържане на санитарно-охранителните зони, проверки на всички каптажи и съоръжения до края на май месец, което вече и изпълнено, проверки и недопускане на нерегламентирано ползване на вода.

Пред народните представители министър Иванов за пореден път призова местната власт да преразгледа проектите, за които иска финансиране от държавния бюджет по Инвестиционната програма и ако е необходимо да се откажат от проекти, които не са за ВиК инфраструктура и да подадат нови, които са свързани с обновяване на ВиК мрежата.

Заедно с това регионалният министър е изпратил писма и до общините, с което е обърнал внимание за предприемането на мерки за по-пестеливо използване на водния ресурс, постоянен контрол и мерки за недопускане на нерегламентирано ползване на вода, както и ограничаване на използването на питейна вода за непитейни нужди.

„По отношение на планирането сме свършили не малко работа“, подчерта Иван Иванов и обясни, че за обновяване на ВиК мрежата са осигурени различни източници на финансиране, сред които държавният бюджет и Оперативна програма „Околна среда“.

